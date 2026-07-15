Com Soraia Moreira emigrada, Daniel Guerreiro revela qual é o trabalho da vencedora do «Big Brother 2020»

  • Dois às 10
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Daniel Guerreiro marcou presença no "Dois às 10" desta segunda-feira, a propósito do jogo entre a Argentina e a Inglaterra, tendo sido um dos convidados ligados ao país britânico.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente do Big Brother 202 acabou por falar da namorada, Soraia Moreira, que atualmente vive em Inglaterra, depois de ter decidido emigrar à procura de melhores oportunidades profissionais.

Daniel explicou que a companheira concluiu o mestrado em Jornalismo, mas encontrou dificuldades em entrar na área em Portugal, o que a levou a aceitar um novo desafio no estrangeiro. «Está como professora assistente. Vai às escolas e trabalha com crianças. Ela tentou muito aqui, acabou o mestrado em Jornalismo e, como não estava a conseguir, foi para lá uma temporada, mas continua a tentar aqui e esperemos que triunfe», revelou.

Apesar de estar atualmente a viver em Inglaterra, a vencedora do reality show não esconde o desejo de regressar a Portugal quando surgir a oportunidade certa para exercer a profissão para a qual estudou.

 

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Temas: Big Brother Soraia Moreira Daniel Guerreiro Dois às 10
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