Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 10min

A vida de Soraia Moreira deu uma volta inesperada nos últimos dias. A jovem viu-se obrigada a deixar Portugal e a emigrar, depois de não encontrar oportunidades profissionais no país.

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Através das redes sociais, a vencedora do “Big Brother 2020” partilhou um momento particularmente emotivo: a despedida do namorado, Daniel Guerreiro. Num vídeo publicado no Instagram, Soraia surge em lágrimas, revelando a dor da separação. “O meu príncipe é a minha alma gémea, o meu melhor amigo, o melhor companheiro. Nem consigo escrever isto sem chorar. Apesar de estarmos apenas a algumas horas de distância, não te ver quase todos os dias custa-me muito”, confessou.

A jovem mostrou-se esperançosa, apesar da fase difícil que está a atravessar: “Espero mesmo que tudo isto valha a pena e que, com esforço e trabalho, consigamos chegar a um ponto em que deixemos de nos despedir por mensagem todas as noites… e passemos a fazê-lo com um beijinho.”

Soraia explicou ainda que esta decisão não foi planeada: “Infelizmente, a vida não está a correr como eu tinha planeado e tive de procurar oportunidades fora. Mas acredito que este caminho nos vai levar a algo melhor.”

Também Daniel Guerreiro reagiu à distância, deixando uma declaração de amor à namorada: “Amo-te com toda a minha vida. Vou sentir tanto a tua falta, amor, minha bebé.”

Emoções sem limites?
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Um momento de grande emoção que mostra que, mesmo à distância, o amor do casal continua mais forte do que nunca.

Temas: Big Brother Soraia Moreira Dois às 10 Daniel Guerreiro
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