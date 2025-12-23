A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

  • Dois às 10
  • Há 36 min

A poucos dias de estrear «1.ª Companhia», Telmo Ferreira, que venceu o programa depois do «Big Brother» falou sobre o filho mais velho.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Telmo Ferreira e Célia, um dos casais mais marcantes da primeira edição do Big Brother, vivem um momento de enorme orgulho familiar. Alexandre Ferreira, o filho mais velho do casal, decidiu seguir uma carreira militar, dando continuidade a uma paixão que sempre fez parte do seu crescimento.

De forma bem-humorada, Telmo faz questão de sublinhar que a decisão foi inteiramente do filho. “Nunca o obriguei… faz de conta”, brincou, entre risos. Ainda assim, admite que sempre lhe deu um conselho claro: experimentar. “Disse-lhe para viver a experiência. Ele sempre me acompanhou desde pequeno e teve desde cedo o bichinho dos aviões e dos paraquedas”, explicou.

Depois de concluir o 12.º ano, Alexandre optou por não ingressar na faculdade e decidiu aventurar-se no mundo militar. Uma escolha consciente e ponderada, longe dos holofotes que acompanham os pais, revelou Telmo, sublinhando que o filho prefere manter-se afastado do mediatismo.

Atualmente, Alexandre encontra-se numa missão internacional na República Centro-Africana, onde deverá permanecer durante seis meses. Apesar da complexidade do cenário, Telmo mostra-se confiante. “Ainda não me aperta o coração. Sei que é um sítio que assusta, um contexto difícil, mas eles estão bem preparados. Está lá há pouco mais de uma semana… talvez daqui a um mês comece a sentir mais”, confessou.

Para Célia, a vivência é mais emotiva. O casal esteve presente na cerimónia de despedida e o momento foi marcado por sentimentos intensos. “Aquilo tem uma carga emocional muito forte. Quem já viveu passa melhor, quem nunca viveu, acaba sempre por deixar cair uma lágrima”, partilhou Telmo.

Entre orgulho, saudade e confiança, Telmo e Célia acompanham à distância mais este desafio do filho, certos de que Alexandre está a seguir o seu próprio caminho, com coragem e determinação.

Temas: Big Brother Telmo e Celia Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Há 1h e 55min

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Hoje às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

Ontem às 19:10

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Ontem às 16:12

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

Ontem às 15:56

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Ontem às 15:36
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»

Ontem às 10:04

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Ontem às 11:23

Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim

Ontem às 10:23

Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»

Ontem às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Ontem às 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Ontem às 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Ontem às 08:37

Fotos

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 36 min

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Há 1h e 55min

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Hoje às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49