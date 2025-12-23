A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Telmo Ferreira e Célia, um dos casais mais marcantes da primeira edição do Big Brother, vivem um momento de enorme orgulho familiar. Alexandre Ferreira, o filho mais velho do casal, decidiu seguir uma carreira militar, dando continuidade a uma paixão que sempre fez parte do seu crescimento.

De forma bem-humorada, Telmo faz questão de sublinhar que a decisão foi inteiramente do filho. “Nunca o obriguei… faz de conta”, brincou, entre risos. Ainda assim, admite que sempre lhe deu um conselho claro: experimentar. “Disse-lhe para viver a experiência. Ele sempre me acompanhou desde pequeno e teve desde cedo o bichinho dos aviões e dos paraquedas”, explicou.

Depois de concluir o 12.º ano, Alexandre optou por não ingressar na faculdade e decidiu aventurar-se no mundo militar. Uma escolha consciente e ponderada, longe dos holofotes que acompanham os pais, revelou Telmo, sublinhando que o filho prefere manter-se afastado do mediatismo.

Atualmente, Alexandre encontra-se numa missão internacional na República Centro-Africana, onde deverá permanecer durante seis meses. Apesar da complexidade do cenário, Telmo mostra-se confiante. “Ainda não me aperta o coração. Sei que é um sítio que assusta, um contexto difícil, mas eles estão bem preparados. Está lá há pouco mais de uma semana… talvez daqui a um mês comece a sentir mais”, confessou.

Para Célia, a vivência é mais emotiva. O casal esteve presente na cerimónia de despedida e o momento foi marcado por sentimentos intensos. “Aquilo tem uma carga emocional muito forte. Quem já viveu passa melhor, quem nunca viveu, acaba sempre por deixar cair uma lágrima”, partilhou Telmo.

Entre orgulho, saudade e confiança, Telmo e Célia acompanham à distância mais este desafio do filho, certos de que Alexandre está a seguir o seu próprio caminho, com coragem e determinação.