«Ainda estou arrepiado»: Ex-concorrente do Big Brother entregou-se a Nossa Senhora e salvou-se por milagre

  • Dois às 10
  • Ontem às 11:49

Cercado pelas chamas em Paredes, Tiago Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother 2025, entregou-se a Nossa Senhora e mergulhou num tanque de água, salvando-se de um incêndio que descreve como «um milagre».

Portugal foi fustigado por uma onda de incêndios devastadores, que destruíram milhares de hectares de floresta e habitações. Entre os testemunhos mais marcantes está o de Tiago Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother 2025, que viveu momentos de terror no passado dia 15 de agosto, quando as chamas cercaram a casa dos pais, em Paredes (Viseu).

No programa Dois às 10, Tiago recordou o episódio dramático e revelou que, perante o avanço descontrolado do fogo, se entregou a Nossa Senhora e encontrou refúgio dentro de um tanque de água. Foi essa decisão que lhe salvou a vida. «Ainda estou arrepiado ao ver estas imagens, e já se passaram dias», desabafou em direto.

Emocionado, o ex-concorrente descreveu a angústia de ver o fogo a aproximar-se do terreno da família e a impotência de nada poder fazer para travar as chamas. Um relato que reflete a dor de tantos portugueses que, este verão, enfrentaram de perto a fúria dos incêndios.

 

Temas: Big Brother Tiago rodrigues Dois às 10 Incendios Claudio Ramos

