Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

Este artigo pode conter links afiliados*

 A escova motorizada deste aspirador portátil remove pelos entranhados que outros não conseguem

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Quem tem animais de estimação sabe bem o trabalho que dá manter a casa sem pelos. Sofás, escadas, camas — são zonas onde os pelos se acumulam e onde um aspirador normal não chega ou não tem força suficiente. O BISSELL PET Hair Eraser foi pensado precisamente para isto: limpar pelos entranhados em estofos e superfícies difíceis, com uma escova motorizada que faz a diferença. Está disponível na Amazon por 112€ e já soma mais de mil avaliações com 4,6 estrelas.

Escova motorizada que solta os pelos mais teimosos

O grande destaque deste aspirador é a escova motorizada. Ao contrário de outros modelos portáteis, esta escova gira e solta os pelos que ficam presos em tecidos, tornando a limpeza muito mais eficaz. Tem 18 minutos de autonomia com bateria de iões de lítio, tripla filtração com filtro HEPA (que retém alergénios) e vem com acessórios como ferramenta para cantos e uma escova extra. É leve, sem fios e perfeito para limpezas rápidas em zonas específicas.

Adquira o aspirador aqui

aspirador de mão animais

As avaliações confirmam a eficácia. "É simplesmente perfeito para apanhar tudo o que cai no chão e, no meu caso, é ótimo para limpar cantos onde o pelo de gato se acumula", partilha um utilizador. Outro garante: "Sem dúvida, o melhor aspirador de mão que alguma vez tive." Há ainda quem destaque a rapidez: "Usei-o no nosso sofá e nas camas e rapidamente removeu todos os pelos."

Prático para escadas, sofás e até o carro

Além de sofás e camas, este aspirador é especialmente útil em escadas alcatifadas — uma zona onde a limpeza costuma ser trabalhosa. "Ótimo para limpar superfícies e ajuda imenso com o pelo e o cotão dos animais. É muito fácil de usar nas escadas", refere outra avaliação. Também funciona bem no interior do carro, onde os pelos tendem a acumular-se nos bancos. Com 80 watts de potência e um depósito fácil de esvaziar, é uma ferramenta que resolve problemas do dia a dia sem complicações.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: BISSELL PET Hair Eraser Aspirador de mão filtro HEPA Animais de estimação Acaros

RELACIONADOS

"Nunca vi nada assim": este spray elimina bolor em meia hora e tem milhares de fãs

Pulveriza, limpa e aspira: o aparelho de 25 euros que acaba com vidros sujos

Alivia dores e promove o fortalecimento muscular: o eletroestimulador que não chega aos 30 euros e soma centenas de elogios

"Notei diferenças em poucas semanas": este creme com retinol puro está a 23 euros e promete pele mais firme

Dicas

Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

Ontem às 17:00

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Ontem às 16:30

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Ontem às 16:00

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Ontem às 15:30

Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

Ontem às 15:00

Antes de cozinhar o arroz, devemos lavá-lo? Descubra a recomendação de uma especialista

1 nov, 09:00

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

31 out, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Ontem às 08:40

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Há 2h e 26min

Cristina Ferreira sobre a reação de Mariana ao saber o segredo de Marisa e Pedro: «Foi a primeira»

Ontem às 10:25

Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»

Ontem às 12:00

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Fora do Estúdio

Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

Há 3h e 19min

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

Ontem às 15:53

Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

Ontem às 15:38

Jovens nascidos após 2007 vão ser afetados por nova regra nas Maldivas

Ontem às 14:30

Fotos

Após intervenção cirúrgica, António Leal e Silva tranquiliza seguidores

Há 1h e 34min

Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

Há 1h e 38min

Joana Diniz interrompe entrevista de João Ricardo para se declarar: «Sou completamente apaixonada»

Há 2h e 8min

Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

Há 3h e 19min