Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

A escova motorizada deste aspirador portátil remove pelos entranhados que outros não conseguem

Quem tem animais de estimação sabe bem o trabalho que dá manter a casa sem pelos. Sofás, escadas, camas — são zonas onde os pelos se acumulam e onde um aspirador normal não chega ou não tem força suficiente. O BISSELL PET Hair Eraser foi pensado precisamente para isto: limpar pelos entranhados em estofos e superfícies difíceis, com uma escova motorizada que faz a diferença. Está disponível na Amazon por 112€ e já soma mais de mil avaliações com 4,6 estrelas.

Escova motorizada que solta os pelos mais teimosos

O grande destaque deste aspirador é a escova motorizada. Ao contrário de outros modelos portáteis, esta escova gira e solta os pelos que ficam presos em tecidos, tornando a limpeza muito mais eficaz. Tem 18 minutos de autonomia com bateria de iões de lítio, tripla filtração com filtro HEPA (que retém alergénios) e vem com acessórios como ferramenta para cantos e uma escova extra. É leve, sem fios e perfeito para limpezas rápidas em zonas específicas.

As avaliações confirmam a eficácia. "É simplesmente perfeito para apanhar tudo o que cai no chão e, no meu caso, é ótimo para limpar cantos onde o pelo de gato se acumula", partilha um utilizador. Outro garante: "Sem dúvida, o melhor aspirador de mão que alguma vez tive." Há ainda quem destaque a rapidez: "Usei-o no nosso sofá e nas camas e rapidamente removeu todos os pelos."

Prático para escadas, sofás e até o carro

Além de sofás e camas, este aspirador é especialmente útil em escadas alcatifadas — uma zona onde a limpeza costuma ser trabalhosa. "Ótimo para limpar superfícies e ajuda imenso com o pelo e o cotão dos animais. É muito fácil de usar nas escadas", refere outra avaliação. Também funciona bem no interior do carro, onde os pelos tendem a acumular-se nos bancos. Com 80 watts de potência e um depósito fácil de esvaziar, é uma ferramenta que resolve problemas do dia a dia sem complicações.

