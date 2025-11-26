De 578€ para 354€: "A melhor compra que fiz este ano", dizem os donos desta TV Xiaomi

Assistir a futebol projetado na parede
Assistir a futebol projetado na parede

Fotografia: Depositphotos

Se procura uma televisão grande sem gastar uma fortuna, esta Xiaomi de 4K está com 39% de desconto

A Black Friday trouxe descontos incríveis à Amazon, e as televisões estão com preços que não são habituais. A Xiaomi TV F 65" é um dos destaques, com um preço de 354,77€ – menos 39% do que os 578,41€ recomendados. Estamos a falar de um ecrã de 65 polegadas com resolução 4K UHD, tecnologia HDR10 que melhora o contraste e a qualidade das cores, e Fire TV já integrada para aceder diretamente à Netflix, Prime Video e outras plataformas. O facto de mais de três mil pessoas terem comprado este modelo no último mês diz bastante sobre o interesse que tem gerado.

Para além do tamanho generoso, esta televisão traz funcionalidades práticas. A Fire TV permite navegar por milhares de aplicações sem precisar de dispositivos adicionais, tudo através de uma interface simples e intuitiva. O controlo de voz com Alexa está integrado no comando, o que facilita a procura de conteúdos, ajustar o volume ou mesmo controlar outros aparelhos inteligentes em casa. Quem tem iPhone, iPad ou Mac também vai apreciar a compatibilidade com Apple AirPlay, que permite enviar conteúdo diretamente para o ecrã grande. Para os jogadores, o modo Game Boost com taxa de actualização de 120Hz garante uma experiência mais fluida, e a memória de 2GB+32GB assegura que a televisão funciona sem problemas.

Os compradores têm deixado opiniões maioritariamente positivas, com uma classificação de 4,2 estrelas. Há quem destaque a boa relação qualidade-preço, como um cliente que afirma ter ficado "bastante satisfeito" e que "recomenda 100%". Outro utilizador sublinha que "a qualidade de imagem é excelente" e aprecia particularmente o facto de ter "boa qualidade de imagem e áudio excelente". Um comprador refere ainda que "para o preço que tem, a TV está muito boa" e que "a configuração é simples e intuitiva". Vários utilizadores mencionam também a facilidade de instalação, com um deles a destacar que "é fácil de montar e configurar" e que o acesso aos serviços de streaming é bastante directo. Com entrega gratuita entre 2 de dezembro e 2 de janeiro, é uma oportunidade a considerar para quem quer uma televisão grande e funcional sem gastar uma fortuna.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

