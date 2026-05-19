Esta peça define a cintura e levanta os glúteos. "Fiquei muito bem com um vestido justo"

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Muitas utilizadoras destacam que o body “mantém tudo no sítio”, escreveu uma cliente

Leonisa SmartShape Total - Faja Body Invisible Moldeadora Efecto Levanta Glúteos, Compresión Abdominal y Cintura, Sin Costuras, Ideal Para Vestidos AjustadosHá peças que não se limitam a moldar a silhueta. Transformam também a forma como nos sentimos dentro da roupa. O body modelador SmartShape Total, da Leonisa, foi pensado precisamente para isso: acompanhar o corpo de forma natural sem aquela sensação rígida ou excessivamente apertada que tantas vezes se associa a este tipo de peças.

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Com acabamento invisível e sem costuras, adapta-se facilmente a vestidos mais justos ou tecidos leves do dia a dia, criando um efeito mais uniforme na zona da cintura, abdómen e costas. O detalhe mais elogiado por quem já o experimentou é precisamente o equilíbrio entre suporte e conforto. Muitas utilizadoras destacam que o body “mantém tudo no sítio” sem sufocar, oferecendo uma compressão moderada e inteligente nas zonas certas, enquanto deixa peito e glúteos mais livres para um resultado mais natural.

Há também quem sublinhe a sensação de confiança que proporciona quando vestido por baixo de roupa mais ajustada. “Fiquei muito bem com o vestido justo que usei num casamento”, escreveu uma cliente, acrescentando ainda que continuou confortável ao longo do dia. Outra utilizadora refere que encontrou exatamente a compressão que procurava na barriga e nas costas, sem comprometer a mobilidade nem o conforto.

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O tecido, composto por poliamida e elastano, envolve o corpo de forma suave e respirável, enquanto os painéis mais estruturados sob os glúteos ajudam a criar um efeito lifting subtil, sem achatar. As alças ajustáveis e removíveis tornam a peça versátil o suficiente para diferentes tipos de decote e ocasiões, permitindo que cada pessoa a adapte ao seu próprio estilo.Leonisa SmartShape Total - Faja Body Invisible Moldeadora Efecto Levanta Glúteos, Compresión Abdominal y Cintura, Sin Costuras, Ideal Para Vestidos Ajustados

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Temas: Body modelador Cinta modeladora
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