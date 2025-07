Este é o valor real de calorias de uma bola de berlim com creme – não se deixe enganar mais

Aparentemente inofensiva e irresistível numa ida à praia ou numa pastelaria, a bola de Berlim com creme é uma das tentações mais populares entre os portugueses. Mas sabe realmente quantas calorias está a consumir ao dar uma trinca? O número pode surpreendê-lo — e mudar a forma como olha para este doce clássico.

Com a chegada do verão, poucos sons são tão típicos nas praias portuguesas como o dos vendedores a apregoarem: «Bola, olha a bolinha!». No entanto, antes de ceder à tentação daquele creme irresistível, convém saber que está prestes a consumir um verdadeiro “peso pesado” em calorias.

No programa «Soma e Segue», conduzido por Manuel Luís Goucha, não faltam perguntas inesperadas — e uma delas deixou muitos a refletir: quantas calorias tem, afinal, uma bola de berlim com creme?

A resposta pode surpreender: uma bola de berlim com creme contém, em média, 600 calorias, o que equivale a uma refeição completa.

Para ter uma noção mais concreta deste valor, é útil compará-lo com outros alimentos. Uma única bola de Berlim representa o mesmo que quatro fatias de pizza margherita, um hambúrguer com batatas fritas médias, ou ainda duas taças generosas de arroz de pato.

Isto não significa que se deva eliminar este clássico das férias à beira-mar. O segredo está no equilíbrio — e o mais importante é saborear com consciência.