O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Com apenas quatro ingredientes, pode preparar um bolo saudável que vai surpreender.

Se procura uma sobremesa prática, saborosa e com um toque tropical, este bolo de ananás com apenas 4 ingredientes é a escolha perfeita. Fácil de preparar, combina a leveza da farinha de arroz com a doçura natural do açúcar de coco e a frescura do ananás. Uma receita simples, mas irresistível, ideal para surpreender família e amigos ao lanche ou como sobremesa depois da refeição.

Ingredientes:

6 ovos;

200g de farinha de arroz;

8 colheres de sopa de açúcar de coco;

6 rodelas de ananás.

Preparação:

Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo até ficarem firmes. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme leve e fofo. Acrescente a farinha e envolva. Depois, adicione as claras batidas delicadamente. Forre uma forma com papel vegetal, polvilhe com açúcar e disponha as rodelas de ananás. Verta a massa e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 45 minutos. Retire, deixe arrefecer e desenforme.

Pode saborear este bolo simples, à temperatura ambiente, ou acompanhar com iogurte natural para um lanche mais equilibrado.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram.