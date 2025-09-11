O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

  • Fábio Belo
  • Hoje às 15:30
Bolo de Ananás Foto: Fábio Belo
Bolo de Ananás Foto: Fábio Belo

Com apenas quatro ingredientes, pode preparar um bolo saudável que vai surpreender.

Se procura uma sobremesa prática, saborosa e com um toque tropical, este bolo de ananás com apenas 4 ingredientes é a escolha perfeita. Fácil de preparar, combina a leveza da farinha de arroz com a doçura natural do açúcar de coco e a frescura do ananás. Uma receita simples, mas irresistível, ideal para surpreender família e amigos ao lanche ou como sobremesa depois da refeição.

Ingredientes:

  • 6 ovos;

  • 200g de farinha de arroz;

  • 8 colheres de sopa de açúcar de coco;

  • 6 rodelas de ananás.

Preparação:

  1. Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo até ficarem firmes.

  2. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme leve e fofo.

  3. Acrescente a farinha e envolva. Depois, adicione as claras batidas delicadamente.

  4. Forre uma forma com papel vegetal, polvilhe com açúcar e disponha as rodelas de ananás.

  5. Verta a massa e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 45 minutos.

  6. Retire, deixe arrefecer e desenforme.

Pode saborear este bolo simples, à temperatura ambiente, ou acompanhar com iogurte natural para um lanche mais equilibrado.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog

Bolo de ananás Receitas saudáveis Fábio Belo

