Este simples ingrediente saudável vai revolucionar a sua receita de bolo de banana

Se acha que já encontrou a receita ideal de bolo de banana, espere até adicionar um ingrediente que vai elevar o sabor a um novo nível.

Se está à procura de uma opção saudável, deliciosa e fácil de preparar para o seu lanche ou sobremesa, o Bolo de Banana e Coco é uma excelente escolha. A combinação do sabor doce da banana com o toque tropical do coco cria uma mistura irresistível, enquanto a utilização de ingredientes mais saudáveis torna este bolo uma opção nutritiva e saborosa.

Ingredientes:

3 bananas maduras;

2 ovos grandes;

1/4 de chávena de óleo de coco (ou azeite);

1/2 chávena de farinha de aveia (ou farinha integral);

1/2 chávena de farinha de coco;

1/4 de chávena de açúcar de coco ou mel (opcional);

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional);

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio;

1 colher de chá de canela em pó (opcional);

1/4 de chávena de coco ralado;

Uma pitada de sal.

Modo de preparação:

Preparar os ingredientes secos: Numa tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de coco, o bicarbonato de sódio, a canela e a pitada de sal. Reserve. Amassar as bananas: Numa outra tigela, amasse as bananas maduras com um garfo até que fiquem em puré. Misturar os líquidos: Adicione os ovos e o óleo de coco (ou azeite) ao puré de banana e misture bem. Se desejar, acrescente também a essência de baunilha para um toque extra de sabor. Incorporar os ingredientes secos: Aos poucos, vá adicionando a mistura de ingredientes secos, mexendo delicadamente até formar uma massa homogênea. Adicionar o coco ralado: Misture o coco ralado à massa, deixando-o bem distribuído. Levar ao forno: Preaqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma de pão ou de bolo com óleo de coco ou forre com papel vegetal. Coloque a massa na forma e leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Deixar arrefecer e servir: Retire o bolo do forno e deixe arrefecer por 10 minutos antes de desenformar. Sirva morno ou completamente frio, cortado em fatias. Pode adicionar um pouco mais de coco ralado por cima ou até mesmo um fio de mel, se desejar um toque extra de doçura.

Dica: Para dar um toque ainda mais especial ao seu bolo de banana, experimente cortar uma banana ao meio longitudinalmente e colocá-la por cima da massa antes de levar ao forno. Além de adicionar um visual incrível, a banana vai caramelizar durante o processo de cozedura, conferindo ao bolo uma textura extra e um sabor ainda mais delicioso.