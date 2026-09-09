Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

  • Joana Lopes
Bolo de bolacha
Bolo de bolacha
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Se procura uma sobremesa clássica, mas que não dá trabalho, experimente esta receita de bolo de bolacha.

Não é necessário dedicar horas a colocar bolacha a bolacha para preparar um bolo delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma receita de bolo de bolacha tradicional que é muito prática de fazer.

Ingredientes:

  • 2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)

  • 1 lata de leite condensado cozido

  • 2 pacotes de bolacha Maria

  • Café q.b. (para molhar as bolachas)

Preparação:

  1. Bater as natas até ficarem bem firmes e cremosas.

  2. Adicionar o leite condensado cozido e bater novamente até obter um creme homogéneo.

  3. Passar rapidamente as bolachas pelo café quente.

  4. Numa travessa, intercalar camadas de bolacha e creme.

  5. Levar ao frigorífico por pelo menos 4 horas antes de servir (o ideal é de um dia para o outro).

Siga os passos e veja a receita em vídeo aqui.

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Temas: Bolo de bolacha
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