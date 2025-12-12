Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Se procura uma sobremesa clássica, mas que não dá trabalho, experimente esta receita de bolo de bolacha.
Não é necessário dedicar horas a colocar bolacha a bolacha para preparar um bolo delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma receita de bolo de bolacha tradicional que é muito prática de fazer.
Ingredientes:
-
2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)
-
1 lata de leite condensado cozido
-
2 pacotes de bolacha Maria
-
Café q.b. (para molhar as bolachas)
Preparação:
-
Bater as natas até ficarem bem firmes e cremosas.
-
Adicionar o leite condensado cozido e bater novamente até obter um creme homogéneo.
-
Passar rapidamente as bolachas pelo café quente.
-
Numa travessa, intercalar camadas de bolacha e creme.
-
Levar ao frigorífico por pelo menos 4 horas antes de servir (o ideal é de um dia para o outro).
Siga os passos e veja a receita em vídeo aqui.