Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Esta receita é ideal para quando apetece um doce, mas não queremos comprometer a dieta.
Um docinho é sempre agradável, mas quando se procura manter a linha, tende a ser a primeira coisa a eliminar da dieta. A boa notícia é que não precisa de abrir mão das sobremesas mesmo se estiver a tentar perder peso.
Descoberta na conta de TikTok de Betto Auge, que conta com mais de 600 mil seguidores, esta sobremesa é ideal para saciar a vontade de um doce sem comprometer a dieta. O bolo é não só saboroso, como também nutritivo. Preparado sem pedaços de chocolate, contém 170 calorias. Se adicionar pedaços de chocolate, sobe para 240 calorias.
Ingredientes:
-
1 ovo;
-
1 maçã grande;
-
10 g de cacau em pó;
-
½ colher de chá de fermento em pó;
-
1 colher de sopa de pedaços de chocolate (opcional);
-
1 colher de sopa de adoçante (opcional);
Preparação:
-
Pré-aqueça o forno a 180°C.
-
Numa tigela, bata o ovo. Descasque e rale a maçã, adicionando-a ao ovo batido.
-
Misture o cacau em pó e o fermento. Se desejar, junte também os pedaços de chocolate e o adoçante. Sem o adoçante, o bolo terá um sabor agradável de chocolate, mas não será muito doce.
-
Transfira a massa para uma forma pequena e leve ao forno por cerca de 30 minutos. Após assar, deixe o bolo esfriar completamente, permitindo que alcance a textura ideal. Se preferir usar a air fryer, ajuste a temperatura para 150°C e asse por aproximadamente 20 minutos, observando o cozimento para evitar que queime, e ajustando o tempo conforme necessário.