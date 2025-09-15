Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Esta receita é ideal para quando apetece um doce, mas não queremos comprometer a dieta.

Um docinho é sempre agradável, mas quando se procura manter a linha, tende a ser a primeira coisa a eliminar da dieta. A boa notícia é que não precisa de abrir mão das sobremesas mesmo se estiver a tentar perder peso.

Descoberta na conta de TikTok de Betto Auge, que conta com mais de 600 mil seguidores, esta sobremesa é ideal para saciar a vontade de um doce sem comprometer a dieta. O bolo é não só saboroso, como também nutritivo. Preparado sem pedaços de chocolate, contém 170 calorias. Se adicionar pedaços de chocolate, sobe para 240 calorias.

Ingredientes:

1 ovo;

1 maçã grande;

10 g de cacau em pó;

½ colher de chá de fermento em pó;

1 colher de sopa de pedaços de chocolate (opcional);

1 colher de sopa de adoçante (opcional);

Preparação: