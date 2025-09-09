Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Quem disse que seguir a dieta significa abdicar do chocolate? Este bolo sem farinha prova que é possível saborear uma sobremesa sem culpa.
Com uma textura semelhante a mousse de chocolate, este bolo é saudável e extremamente saboroso.
Ingredientes:
-
200g de chocolate 70%;
-
6 ovos;
-
3 c. sopa de óleo de coco;
-
1 c. sopa de fermento em pó;
-
125ml de bebida vegetal.
Preparação
- Derreta o chocolate em banho-maria e deixe arrefecer ligeiramente.
- Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.
- Numa taça, misture as gemas, o chocolate, o óleo de coco, a bebida vegetal e o fermento, envolvendo bem todos os ingredientes. Adicione as claras e incorpore delicadamente.
- Verta a mistura para uma forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 45 minutos.
