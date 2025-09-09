Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 3min
Bolo de Chocolate sem farinha
Bolo de Chocolate sem farinha
Foto e receita: Fábio Belo

Quem disse que seguir a dieta significa abdicar do chocolate? Este bolo sem farinha prova que é possível saborear uma sobremesa sem culpa.

Com uma textura semelhante a mousse de chocolate, este bolo é saudável e extremamente saboroso. 

Ingredientes:

  • 200g de chocolate 70%;

  • 6 ovos;

  • 3 c. sopa de óleo de coco;

  • 1 c. sopa de fermento em pó;

  • 125ml de bebida vegetal.

Preparação

  1. Derreta o chocolate em banho-maria e deixe arrefecer ligeiramente.
  2. Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.
  3. Numa taça, misture as gemas, o chocolate, o óleo de coco, a bebida vegetal e o fermento, envolvendo bem todos os ingredientes. Adicione as claras e incorpore delicadamente.
  4. Verta a mistura para uma forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 45 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Bolo de chocolate Receitas saudáveis

