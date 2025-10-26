Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Manuel Luís Goucha encantou os seguidores com uma receita deliciosa de um bolo de chocolate.
Ingredientes
Base da forma
- Bolachas tipo Oreo (trituradas grosseiramente)
Massa do bolo
- 6 ovos inteiros
- ½ chávena de chá de açúcar branco
- ½ chávena de chá de açúcar mascavado claro
- 2 chávenas de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 3 a 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 200 g de manteiga derretida
- Essência de baunilha (a gosto)
- ½ chávena de chá de leite
Calda
- 100 g de açúcar
- Água (quantidade suficiente para cobrir o açúcar)
- Licor de café (a gosto)
Decoração (opcional)
- Açúcar em pó
Preparação
1. Preparação da forma
- Unte bem uma forma de bolo.
- Espalhe as bolachas trituradas no fundo e nas laterais da forma.
2. Massa do bolo
- Bata os ovos com os dois tipos de açúcar durante cerca de 10 minutos, até obter um creme fofo e esbranquiçado.
- À parte, misture a farinha, o fermento e o chocolate em pó.
- Derreta a manteiga e junte-a lentamente ao creme de ovos e açúcar, mexendo sempre.
- Adicione a essência de baunilha.
- Incorpore a mistura seca de farinha e chocolate, mexendo bem até obter uma massa homogénea.
- Por fim, adicione o leite e misture novamente.
3. Cozedura
- Pré-aqueça o forno a 170°C.
- Verta a massa na forma preparada.
- Leve ao forno durante aproximadamente 35 a 40 minutos (faça o teste do palito para verificar a cozedura).
4. Preparação da calda
- Numa panela, misture o açúcar com a água suficiente para o cobrir.
- Deixe ferver durante 5 minutos.
- Acrescente o licor de café e deixe ferver um pouco mais para evaporar o álcool.
5. Finalização
- Retire o bolo do forno e, ainda quente, regue-o com a calda quente.
- Deixe arrefecer antes de desenformar.
- Se desejar, polvilhe com açúcar em pó antes de servir.