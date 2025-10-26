Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

  • Dois às 10
  • Hoje às 07:44
Bolo de chocolate. Fonte - instagram @mlgoucha (2)
Manuel Luís Goucha partilhou no instagram mais uma receita. Fonte: instagram @mlgoucha

Manuel Luís Goucha encantou os seguidores com uma receita deliciosa de um bolo de chocolate.

Ingredientes

Base da forma
  • Bolachas tipo Oreo (trituradas grosseiramente)
Massa do bolo
  • 6 ovos inteiros
  • ½ chávena de chá de açúcar branco
  • ½ chávena de chá de açúcar mascavado claro
  • 2 chávenas de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 3 a 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 200 g de manteiga derretida
  • Essência de baunilha (a gosto)
  • ½ chávena de chá de leite
Calda
  • 100 g de açúcar
  • Água (quantidade suficiente para cobrir o açúcar)
  • Licor de café (a gosto)
Decoração (opcional)
  • Açúcar em pó

Preparação

1. Preparação da forma

  1. Unte bem uma forma de bolo.
  2. Espalhe as bolachas trituradas no fundo e nas laterais da forma.

2. Massa do bolo

  1. Bata os ovos com os dois tipos de açúcar durante cerca de 10 minutos, até obter um creme fofo e esbranquiçado.
  2. À parte, misture a farinha, o fermento e o chocolate em pó.
  3. Derreta a manteiga e junte-a lentamente ao creme de ovos e açúcar, mexendo sempre.
  4. Adicione a essência de baunilha.
  5. Incorpore a mistura seca de farinha e chocolate, mexendo bem até obter uma massa homogénea.
  6. Por fim, adicione o leite e misture novamente.

3. Cozedura

  1. Pré-aqueça o forno a 170°C.
  2. Verta a massa na forma preparada.
  3. Leve ao forno durante aproximadamente 35 a 40 minutos (faça o teste do palito para verificar a cozedura).

4. Preparação da calda

  1. Numa panela, misture o açúcar com a água suficiente para o cobrir.
  2. Deixe ferver durante 5 minutos.
  3. Acrescente o licor de café e deixe ferver um pouco mais para evaporar o álcool.

5. Finalização

  1. Retire o bolo do forno e, ainda quente, regue-o com a calda quente.
  2. Deixe arrefecer antes de desenformar.
  3. Se desejar, polvilhe com açúcar em pó antes de servir.
