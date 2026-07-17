Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

  • Fábio Belo
Bolo de figos e amêndoa
Bolo de figos e amêndoa
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Os figos estão no seu melhor e esta é a desculpa perfeita para ligar o forno.

Muito saboroso, suculento e saudável, este bolo é uma excelente opção para servir ao lanche. Se quiser dar-lhe um toque diferente, pode adicionar raspa de laranja à massa e substituir a farinha de amêndoa por nozes trituradas.

Ingredientes:

  • 200 g de figos frescos, sem casca;

  • 4 ovos;

  • 3 colheres de sopa de mel;

  • 1 colher de chá de canela;

  • 3 colheres de sopa de azeite;

  • 1 colher de chá de fermento;

  • 125 g de farinha de amêndoa;

  • 150 g de farinha de arroz.

Preparação:

  1. Coloque os figos, o azeite e as gemas numa taça e triture até obter um preparado homogéneo. Junte as farinhas, a canela e o fermento e envolva bem.
  2. Adicione as claras previamente batidas em castelo e misture delicadamente.
  3. Transfira a massa para uma forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 40 minutos.

 

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Temas: Bolo de figos e amêndoa Fábio Belo
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