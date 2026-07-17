Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Os figos estão no seu melhor e esta é a desculpa perfeita para ligar o forno.

Muito saboroso, suculento e saudável, este bolo é uma excelente opção para servir ao lanche. Se quiser dar-lhe um toque diferente, pode adicionar raspa de laranja à massa e substituir a farinha de amêndoa por nozes trituradas.

Ingredientes:

200 g de figos frescos, sem casca;

4 ovos;

3 colheres de sopa de mel;

1 colher de chá de canela;

3 colheres de sopa de azeite;

1 colher de chá de fermento;

125 g de farinha de amêndoa;

150 g de farinha de arroz.

Preparação: