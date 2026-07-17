Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Os figos estão no seu melhor e esta é a desculpa perfeita para ligar o forno.
Muito saboroso, suculento e saudável, este bolo é uma excelente opção para servir ao lanche. Se quiser dar-lhe um toque diferente, pode adicionar raspa de laranja à massa e substituir a farinha de amêndoa por nozes trituradas.
Ingredientes:
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200 g de figos frescos, sem casca;
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4 ovos;
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3 colheres de sopa de mel;
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1 colher de chá de canela;
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3 colheres de sopa de azeite;
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1 colher de chá de fermento;
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125 g de farinha de amêndoa;
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150 g de farinha de arroz.
Preparação:
- Coloque os figos, o azeite e as gemas numa taça e triture até obter um preparado homogéneo. Junte as farinhas, a canela e o fermento e envolva bem.
- Adicione as claras previamente batidas em castelo e misture delicadamente.
- Transfira a massa para uma forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 40 minutos.