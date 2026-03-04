Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

O bolo de limão é um clássico que nunca sai de moda. Mas há uma versão especial que se destaca por um ingrediente secreto, capaz de transformar esta receita simples num verdadeiro sucesso.
Bolo de Limão
Ingredientes:
-
125 ml de leite
-
Sumo de 1 limão
-
150 g de açúcar
-
5 ovos
-
Raspa de 2 limões
-
3 c. de sopa de azeite
-
200 g de farinha
-
1 c. de chá de fermento
-
Coco ralado a gosto
Preparação:
-
Misture o leite com o sumo de limão numa taça e reserve.
-
Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas, a raspa de limão e o coco ralado. Bata até obter um creme claro e esbranquiçado.
-
Acrescente a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento, envolvendo bem todos os ingredientes.
-
Incorpore cuidadosamente as claras batidas em castelo, mexendo delicadamente para manter o ar da massa.
-
Coloque a massa numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.