Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

O bolo de limão é um clássico que nunca sai de moda. Mas há uma versão especial que se destaca por um ingrediente secreto, capaz de transformar esta receita simples num verdadeiro sucesso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bolo de Limão

Ingredientes:

  • 125 ml de leite

  • Sumo de 1 limão

  • 150 g de açúcar

  • 5 ovos

  • Raspa de 2 limões

  • 3 c. de sopa de azeite

  • 200 g de farinha

  • 1 c. de chá de fermento

  • Coco ralado a gosto

Preparação:

  1. Misture o leite com o sumo de limão numa taça e reserve.

  2. Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas, a raspa de limão e o coco ralado. Bata até obter um creme claro e esbranquiçado.

  3. Acrescente a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento, envolvendo bem todos os ingredientes.

  4. Incorpore cuidadosamente as claras batidas em castelo, mexendo delicadamente para manter o ar da massa.

  5. Coloque a massa numa forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos.

Temas: Bolo de limão

RELACIONADOS

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Receitas

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Há 3h e 58min

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Ontem às 10:01

Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde

Hoje às 10:03

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Ontem às 10:00

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Ontem às 10:21

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Fora do Estúdio

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Hoje às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Hoje às 15:00

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Ontem às 16:46

Fotos

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Há 3h e 58min

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Hoje às 16:15

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Hoje às 16:00

Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

Hoje às 15:22