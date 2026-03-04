Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Misture o leite com o sumo de limão numa taça e reserve.

Noutro recipiente, junte o açúcar, as gemas, a raspa de limão e o coco ralado. Bata até obter um creme claro e esbranquiçado.

Acrescente a mistura de leite e limão, o azeite, a farinha e o fermento, envolvendo bem todos os ingredientes.

Incorpore cuidadosamente as claras batidas em castelo, mexendo delicadamente para manter o ar da massa.