Experimente este bolo de limão delicioso com um ingrediente pouco comum

Se a sua fruteira está cheia de limões e não sabe o que fazer com eles, temos a solução perfeita. Este bolo de limão combina o sabor cítrico clássico com um ingrediente inesperado que vai transformar a receita numa verdadeira surpresa para o paladar. Prepare-se para receber elogios de toda a família!

Este bolo é tão delicioso que vão querer fazê-lo e repetir várias vezes! Fica um bolo super fofo, e o creme é simplesmente divinal, mesmo viciante! Eu considero-o um dos melhores bolos que fiz nos últimos tempos. Sou suspeita, adoro bolos de limão, especialmente com este tipo de creme, mas este é realmente obrigatório de experimentar!

Bolo:

3 ovos

250 g de açúcar

250 g de farinha de trigo

150 ml de azeite

125 ml de leite

Raspa de 1 limão

2 colheres de sopa de sumo de limão

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

Creme:

350 g de queijo creme

180 g de açúcar em pó

100 g de manteiga amolecida

Raspa de 1 limão

Decoração:

Raminhos de alecrim fresco

Preparação:

Bolo:

Misturar o leite com o sumo de limão e deixar repousar durante 10 minutos. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com azeite e forrar o fundo com papel vegetal, também untado.

Bater os ovos com o açúcar até obter um creme esbranquiçado. Adicionar o azeite e bater novamente. Juntar a raspa de limão, a baunilha e o leite. Misturar a farinha com o fermento, verter na forma e levar ao forno por 30 minutos. Deixar arrefecer, desenformar e cortar o bolo ao meio.

Creme:

Bater todos os ingredientes até obter um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo com o creme. Decorar com os raminhos de alecrim.