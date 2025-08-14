Experimente este bolo de limão delicioso com um ingrediente pouco comum

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 11min
Bolo de limão
Bolo de limão
Image by freepik

Se a sua fruteira está cheia de limões e não sabe o que fazer com eles, temos a solução perfeita. Este bolo de limão combina o sabor cítrico clássico com um ingrediente inesperado que vai transformar a receita numa verdadeira surpresa para o paladar. Prepare-se para receber elogios de toda a família!

Este bolo é tão delicioso que vão querer fazê-lo e repetir várias vezes! Fica um bolo super fofo, e o creme é simplesmente divinal, mesmo viciante! Eu considero-o um dos melhores bolos que fiz nos últimos tempos. Sou suspeita, adoro bolos de limão, especialmente com este tipo de creme, mas este é realmente obrigatório de experimentar!

Bolo:

  • 3 ovos

  • 250 g de açúcar

  • 250 g de farinha de trigo

  • 150 ml de azeite

  • 125 ml de leite

  • Raspa de 1 limão

  • 2 colheres de sopa de sumo de limão

  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha

  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Creme:

  • 350 g de queijo creme

  • 180 g de açúcar em pó

  • 100 g de manteiga amolecida

  • Raspa de 1 limão

Decoração:

  • Raminhos de alecrim fresco

Preparação:

Bolo:

Misturar o leite com o sumo de limão e deixar repousar durante 10 minutos. Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com azeite e forrar o fundo com papel vegetal, também untado.

Bater os ovos com o açúcar até obter um creme esbranquiçado. Adicionar o azeite e bater novamente. Juntar a raspa de limão, a baunilha e o leite. Misturar a farinha com o fermento, verter na forma e levar ao forno por 30 minutos. Deixar arrefecer, desenformar e cortar o bolo ao meio.

Creme:

Bater todos os ingredientes até obter um creme fofo. Rechear e cobrir o bolo com o creme. Decorar com os raminhos de alecrim.

 

