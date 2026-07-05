Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Se gosta de bolos fofos e cheios de sabor, esta receita é para si. Este bolo de manga fica húmido, delicioso e é daqueles que vai querer fazer vezes sem conta.
Se procura um bolo fofo, húmido e cheio de sabor, esta receita de bolo de manga é uma excelente escolha.
Ingredientes
- 4 ovos
- 275 g de açúcar
- 200 g de farinha de trigo com fermento
- 1 manga
- 60 g de manteiga sem sal
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
Preparação
- Pré-aqueça o forno a 175 ºC.
- Unte uma forma com manteiga e forre o fundo com papel vegetal, também untado.
- Bata os ovos, o açúcar e a manteiga amolecida até obter um preparado homogéneo.
- Descasque a manga, triture a polpa e junte-a ao preparado.
- Adicione a farinha e o fermento em pó, misturando até obter uma massa homogénea.
- Verta a massa na forma preparada.
- Leve ao forno durante 50 minutos.
- Retire do forno, deixe arrefecer e desenforme.