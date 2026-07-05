Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Se gosta de bolos fofos e cheios de sabor, esta receita é para si. Este bolo de manga fica húmido, delicioso e é daqueles que vai querer fazer vezes sem conta.

Se procura um bolo fofo, húmido e cheio de sabor, esta receita de bolo de manga é uma excelente escolha.

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 275 g de açúcar
  • 200 g de farinha de trigo com fermento
  • 1 manga
  • 60 g de manteiga sem sal
  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó

Preparação

  1. Pré-aqueça o forno a 175 ºC.
  2. Unte uma forma com manteiga e forre o fundo com papel vegetal, também untado.
  3. Bata os ovos, o açúcar e a manteiga amolecida até obter um preparado homogéneo.
  4. Descasque a manga, triture a polpa e junte-a ao preparado.
  5. Adicione a farinha e o fermento em pó, misturando até obter uma massa homogénea.
  6. Verta a massa na forma preparada.
  7. Leve ao forno durante 50 minutos.
  8. Retire do forno, deixe arrefecer e desenforme.
Temas: Bolo de manga
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Este simples ingrediente saudável vai revolucionar a sua receita de bolo de banana

Receitas

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Ontem às 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Ontem às 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

30 jun, 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

3 jul, 10:40

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

3 jul, 10:32

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

3 jul, 10:39

Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo”

3 jul, 10:28

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Fora do Estúdio

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

3 jul, 15:23

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

3 jul, 14:27

Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

3 jul, 14:03

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

2 jul, 14:44

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

Há 37 min

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Hoje às 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Ontem às 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Ontem às 09:00