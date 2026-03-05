Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

  • Fábio Belo
  • Hoje às 16:00
Bolo de Noz, por Fábio Belo
Bolo de Noz, por Fábio Belo
Foto: Fábio Belo

Descubra como, com apenas 6 ingredientes simples que provavelmente já tem em casa, é possível preparar um bolo de noz irresistivelmente fofo e saboroso. Esta receita rápida e prática vai conquistar todos na mesa, tornando qualquer ocasião ainda mais especial.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ingredientes:

  • 3 ovos

  • 150 g de queijo creme

  • 125 g de açúcar mascavado (ou mel)

  • 125 g de nozes picadas

  • 140 g de farinha integral (ou farinha de espelta)

  • 1 colher de chá de fermento

Preparação:

  1. Separe as gemas das claras e bata estas últimas em castelo.

  2. Numa taça, misture as gemas, o queijo creme, o açúcar, as nozes, a farinha e o fermento até obter uma massa homogénea.

  3. Incorpore cuidadosamente as claras batidas.

  4. Verta o preparado para uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Bolo de noz Receitas fáceis Receitas rápidas

RELACIONADOS

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Receitas

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Hoje às 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Ontem às 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Ontem às 16:00

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

3 mar, 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00
MAIS

Mais Vistos

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Hoje às 11:42

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Hoje às 10:20

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Hoje às 11:22

Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”

Hoje às 10:37

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Fora do Estúdio

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Há 3h e 29min

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Ontem às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Ontem às 15:00

Fotos

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Há 3h e 29min

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Hoje às 16:00

Liliana Filipa quebra o silêncio sobre fim da relação com Daniel Gregório: «Não há cá desculpas»

Hoje às 15:23

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Hoje às 15:00