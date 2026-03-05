Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Descubra como, com apenas 6 ingredientes simples que provavelmente já tem em casa, é possível preparar um bolo de noz irresistivelmente fofo e saboroso. Esta receita rápida e prática vai conquistar todos na mesa, tornando qualquer ocasião ainda mais especial.
Ingredientes:
-
3 ovos
-
150 g de queijo creme
-
125 g de açúcar mascavado (ou mel)
-
125 g de nozes picadas
-
140 g de farinha integral (ou farinha de espelta)
-
1 colher de chá de fermento
Preparação:
-
Separe as gemas das claras e bata estas últimas em castelo.
-
Numa taça, misture as gemas, o queijo creme, o açúcar, as nozes, a farinha e o fermento até obter uma massa homogénea.
-
Incorpore cuidadosamente as claras batidas.
-
Verta o preparado para uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.