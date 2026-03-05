Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram .

Verta o preparado para uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 35 minutos.

Numa taça, misture as gemas, o queijo creme, o açúcar, as nozes, a farinha e o fermento até obter uma massa homogénea.

Separe as gemas das claras e bata estas últimas em castelo.

140 g de farinha integral (ou farinha de espelta)

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

RELACIONADOS

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer