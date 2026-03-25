Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Bolo de Vinagre e Fécula de Batata, por Fábio Belo
Bolo de Vinagre e Fécula de Batata, por Fábio Belo
Foto: Fábio Belo

Pode parecer estranho à primeira vista incluir este ingrediente em um bolo, mas ele conquistou-nos.

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Bolo de Vinagre e Fécula de Batata

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 150 g de açúcar
  • 20 g de açúcar baunilhado
  • 125 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 200 g de fécula de batata
  • 1 colher de chá de fermento

Preparação:

  1. Bata os ovos juntamente com os açúcares até obter uma mistura esbranquiçada e fofa.
  2. Adicione os restantes ingredientes e envolva tudo cuidadosamente.
  3. Transfira a mistura para uma forma e leve ao forno a 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos.

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Temas: Bolo de Vinagre e Fécula de Batata Fábio Belo
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