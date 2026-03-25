Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

Pode parecer estranho à primeira vista incluir este ingrediente em um bolo, mas ele conquistou-nos.
Bolo de Vinagre e Fécula de Batata
Ingredientes:
- 5 ovos
- 150 g de açúcar
- 20 g de açúcar baunilhado
- 125 ml de leite
- 2 colheres de sopa de vinagre
- 200 g de fécula de batata
- 1 colher de chá de fermento
Preparação:
- Bata os ovos juntamente com os açúcares até obter uma mistura esbranquiçada e fofa.
- Adicione os restantes ingredientes e envolva tudo cuidadosamente.
- Transfira a mistura para uma forma e leve ao forno a 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos.
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