Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

Ontem às 17:00

Pode parecer estranho à primeira vista incluir este ingrediente em um bolo, mas ele conquistou-nos.

Bolo de Vinagre e Fécula de Batata

Ingredientes:

5 ovos

150 g de açúcar

20 g de açúcar baunilhado

125 ml de leite

2 colheres de sopa de vinagre

200 g de fécula de batata

1 colher de chá de fermento

Preparação:

Bata os ovos juntamente com os açúcares até obter uma mistura esbranquiçada e fofa. Adicione os restantes ingredientes e envolva tudo cuidadosamente. Transfira a mistura para uma forma e leve ao forno a 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos.

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