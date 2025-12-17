Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

  • Fábio Belo
  • Ontem às 18:00
Bolo Rainha
Bolo Rainha

Transforme o tradicional Bolo Rainha numa versão saudável, sem abdicar do prazer de saborear este doce.

Ingredientes:

  • 500 g de farinha de espelta integral

  • 11 g de fermento padeiro

  • 4 c. sopa de vinho do porto

  • 1 c. chá de canela

  • Raspa de 1 laranja

  • 6 c. sopa de mel

  • 1 ovo

  • 2 c. sopa de azeite

  • 180 ml de leite magro morno

  • 200 g de mistura de frutos secos

Preparação:

  1. Numa taça, misture todos os ingredientes, exceto os frutos secos, e amasse até obter uma massa homogénea. Acrescente os frutos secos, picados grosseiramente, e volte a amassar.

  2. Modele a massa em forma de bolo rei e coloque-a num tabuleiro forrado com papel vegetal. Decore o bolo com os frutos secos restantes e deixe levedar durante 45 minutos. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por aproximadamente 45 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Bolo Rainha Natal

