Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Transforme o tradicional Bolo Rainha numa versão saudável, sem abdicar do prazer de saborear este doce.
Ingredientes:
-
500 g de farinha de espelta integral
-
11 g de fermento padeiro
-
4 c. sopa de vinho do porto
-
1 c. chá de canela
-
Raspa de 1 laranja
-
6 c. sopa de mel
-
1 ovo
-
2 c. sopa de azeite
-
180 ml de leite magro morno
-
200 g de mistura de frutos secos
Preparação:
-
Numa taça, misture todos os ingredientes, exceto os frutos secos, e amasse até obter uma massa homogénea. Acrescente os frutos secos, picados grosseiramente, e volte a amassar.
-
Modele a massa em forma de bolo rei e coloque-a num tabuleiro forrado com papel vegetal. Decore o bolo com os frutos secos restantes e deixe levedar durante 45 minutos. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por aproximadamente 45 minutos.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.