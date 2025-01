Bolo-rei para fazer em casa: receita fácil para celebrar o Dia de Reis

Veja esta receita para fazer em casa no Dia de Reis

Para celebrar o Dia de Reis, o influenciador Fábio Belo ensinou uma receita de bolo-rei para fazer no conforto da sua casa e juntos dos seus. Anote a receita e celebre o Dia de Reis de forma docinha.

Ingredientes:

75 g de açúcar em pó;

400g de farinha para pão brioche (ou farinha de trigo sem fermento);

13g de fermento padeiro;

75g de manteiga;

2 ovos;

1 cálice de vinho do Porto;

Sumo de 1 laranja;

Raspa de 1 laranja;

Raspa de 1 limão;

125g de mistura de frutos secos;

125g de mistura de frutas cristalizadas;

5g de sal.

Preparação:

1. Comece por picar os frutos secos e as frutas cristalizadas, tendo o cuidado de reservar alguns para decorar o bolo.

2. Num recipiente junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento, as raspa da laranja e do limão e envolva tudo. Adicione a manteiga derretida, o vinho do Porto, os ovos e o sumo da laranja. Envolva tudo e amasse a massa até estar bem ligada.

3. Junte os frutos secos e as frutas cristalizadas e volte a amassar. Deixe levedar até a massa dobrar de volume.

4. Molde o bolo rei e coloque-o num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo, decore com frutos secos e frutas cristalizadas e polvilhe com açúcar em pó.

5. Leve ao forno, preaquecido a 180º, durante 35 minutos ou até o bolo estar cozido.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, não deixe de visitar o seu blog e de segui-lo no Facebook e no Instagram.

