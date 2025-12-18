Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 18min
Bolo de Natal
Bolo de Natal

Este bolo de Natal promete conquistar todos à mesa.

Ingredientes:

  • 260 g de açúcar

  • 200 g de frutos secos (noz, caju, avelã, amêndoa) moídos

  • 60 ml de Brandy

  • 6 gemas

  • 2 ovos

  • 1 colher de sobremesa de canela em pó

  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó

  • Raspa de 1/2 laranja

  • Framboesas, frutos secos e açúcar em pó para decorar

Modo de preparação:

  1. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

  2. Pré-aquecer o forno a 175º C.

  3. Bater o açúcar com as gemas e os ovos até obter um creme fofo.

  4. Adicionar a canela, o Brandy, a raspa de laranja e os frutos secos moídos, misturando bem.

  5. Envolver o fermento em pó na massa.

  6. Verter a massa na forma e levar ao forno entre 25 a 30 minutos, dependendo se preferir o bolo mais ou menos seco.

  7. Deixar arrefecer um pouco e desenformar.

  8. Decorara com frutos secos e framboesas, e polvilhar com açúcar em pó.

Temas: Bolo-rei Natal Bolo de Natal

