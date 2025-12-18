Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Este bolo de Natal promete conquistar todos à mesa.
Ingredientes:
-
260 g de açúcar
-
200 g de frutos secos (noz, caju, avelã, amêndoa) moídos
-
60 ml de Brandy
-
6 gemas
-
2 ovos
-
1 colher de sobremesa de canela em pó
-
1 colher de sobremesa de fermento em pó
-
Raspa de 1/2 laranja
-
Framboesas, frutos secos e açúcar em pó para decorar
Modo de preparação:
-
Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.
-
Pré-aquecer o forno a 175º C.
-
Bater o açúcar com as gemas e os ovos até obter um creme fofo.
-
Adicionar a canela, o Brandy, a raspa de laranja e os frutos secos moídos, misturando bem.
-
Envolver o fermento em pó na massa.
-
Verter a massa na forma e levar ao forno entre 25 a 30 minutos, dependendo se preferir o bolo mais ou menos seco.
-
Deixar arrefecer um pouco e desenformar.
-
Decorara com frutos secos e framboesas, e polvilhar com açúcar em pó.