Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Ingredientes:

Framboesas, frutos secos e açúcar em pó para decorar

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de canela em pó

Modo de preparação:

Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater o açúcar com as gemas e os ovos até obter um creme fofo.

Adicionar a canela, o Brandy, a raspa de laranja e os frutos secos moídos, misturando bem.

Envolver o fermento em pó na massa.

Verter a massa na forma e levar ao forno entre 25 a 30 minutos, dependendo se preferir o bolo mais ou menos seco.

Deixar arrefecer um pouco e desenformar.