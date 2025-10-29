Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

Quando pensamos em Natal, vem-nos à cabeça aquela mesa repleta de doces e calorias a mais. Estes mini bolos-rei oferecem o mesmo sabor irresistível numa dose mais controlada, para que possa deliciar-se sem culpa.

Quando pensamos em Natal, a primeira imagem que nos vem à cabeça é, muitas vezes, uma mesa cheia de doces, sobremesas e calorias a mais. É difícil resistir ao charme da tradição, mas nem sempre queremos comer em excesso. É aqui que entram os mini bolos-rei: todos os sabores do típico bolo de Natal, numa versão reduzida que permite controlar as porções e continuar a desfrutar da doçaria natalícia sem culpa. Pequenos, mas irresistíveis, estes bolos são a forma ideal de manter o espírito festivo sem exageros.

Ingredientes:

550 g de farinha de trigo

30 g de levedura fresca de padeiro

100 ml de leite morno

125 g de açúcar

Raspa de 1 laranja

125 g de manteiga sem sal

3 ovos

30 ml de vinho do Porto

8 g de sal

150 g de fruta cristalizada

50 g de passas e sultanas

85 g de frutos secos

Para a cobertura:

1 ovo para pincelar

Fruta cristalizada

Frutos secos

Geleia de marmelo

Açúcar em pó

Modo de preparação: