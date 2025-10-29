Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

Quando pensamos em Natal, vem-nos à cabeça aquela mesa repleta de doces e calorias a mais. Estes mini bolos-rei oferecem o mesmo sabor irresistível numa dose mais controlada, para que possa deliciar-se sem culpa.
Quando pensamos em Natal, a primeira imagem que nos vem à cabeça é, muitas vezes, uma mesa cheia de doces, sobremesas e calorias a mais. É difícil resistir ao charme da tradição, mas nem sempre queremos comer em excesso. É aqui que entram os mini bolos-rei: todos os sabores do típico bolo de Natal, numa versão reduzida que permite controlar as porções e continuar a desfrutar da doçaria natalícia sem culpa. Pequenos, mas irresistíveis, estes bolos são a forma ideal de manter o espírito festivo sem exageros.
Ingredientes:
550 g de farinha de trigo
30 g de levedura fresca de padeiro
100 ml de leite morno
125 g de açúcar
Raspa de 1 laranja
125 g de manteiga sem sal
3 ovos
30 ml de vinho do Porto
8 g de sal
150 g de fruta cristalizada
50 g de passas e sultanas
85 g de frutos secos
Para a cobertura:
1 ovo para pincelar
Fruta cristalizada
Frutos secos
Geleia de marmelo
Açúcar em pó
Modo de preparação:
Misture o leite com a levedura e 150 g de farinha. Deixe levedar cerca de 30 minutos.
Numa taça grande, coloque a restante farinha, o açúcar, a raspa de laranja, a manteiga, os ovos, o vinho do Porto e o pré-fermento. Amasse até obter uma massa homogénea.
Adicione as sultanas, a fruta cristalizada e os frutos secos picados. Forme uma bola com a massa, polvilhando com um pouco de farinha se necessário.
Tape a taça e deixe levedar durante 1 hora.
Divida a massa em 7 bolinhas de aproximadamente 200 g cada e molde os mini bolos-rei. Coloque-os num tabuleiro forrado com papel vegetal ou folha anti-aderente.
Pincele com ovo batido, decore com frutas cristalizadas e frutos secos. Tape e deixe levedar cerca de 30 minutos.
Leve ao forno pré-aquecido a 190ºC durante 20 minutos.
Pincele com geleia de marmelo e polvilhe com açúcar em pó a gosto.