Experimente este bolo saudável para servir com chá

Prepare este bolo delicioso e transforme a sua pausa para o chá num momento ainda mais agradável.

O banana bread é um verdadeiro clássico reconfortante e esta versão saudável permite saboreá-lo sem culpa. Feito com queijo cottage, mel e farinha integral, é simples de preparar, nutritivo e incrivelmente saboroso. Perfeito para acompanhar uma chávena de chá.

Ingredientes:

2 bananas maduras;

200 g de queijo cottage;

2 ovos;

2 colheres de sopa de mel;

150 g de farinha integral;

1 colher de chá de fermento.

Preparação: