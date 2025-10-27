Experimente este bolo saudável para servir com chá

Prepare este bolo delicioso e transforme a sua pausa para o chá num momento ainda mais agradável.
O banana bread é um verdadeiro clássico reconfortante e esta versão saudável permite saboreá-lo sem culpa. Feito com queijo cottage, mel e farinha integral, é simples de preparar, nutritivo e incrivelmente saboroso. Perfeito para acompanhar uma chávena de chá.
Ingredientes:
-
2 bananas maduras;
-
200 g de queijo cottage;
-
2 ovos;
-
2 colheres de sopa de mel;
-
150 g de farinha integral;
-
1 colher de chá de fermento.
Preparação:
- Coloque numa taça as bananas, o queijo cottage, os ovos e o mel. Triture até obter uma mistura cremosa e uniforme.
- Adicione a farinha integral e o fermento. Misture bem até conseguir uma massa homogénea.
- Deite a massa numa forma de bolo inglês e leve a forno pré-aquecido a 180 ºC, durante aproximadamente 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e cozido.