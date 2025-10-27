Experimente este bolo saudável para servir com chá

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 16min
Banana bread
Banana bread
Image by freepik

Prepare este bolo delicioso e transforme a sua pausa para o chá num momento ainda mais agradável.

O banana bread é um verdadeiro clássico reconfortante e esta versão saudável permite saboreá-lo sem culpa. Feito com queijo cottage, mel e farinha integral, é simples de preparar, nutritivo e incrivelmente saboroso. Perfeito para acompanhar uma chávena de chá.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras;

  • 200 g de queijo cottage;

  • 2 ovos;

  • 2 colheres de sopa de mel;

  • 150 g de farinha integral;

  • 1 colher de chá de fermento.

Preparação:

  1. Coloque numa taça as bananas, o queijo cottage, os ovos e o mel. Triture até obter uma mistura cremosa e uniforme.
  2. Adicione a farinha integral e o fermento. Misture bem até conseguir uma massa homogénea.
  3. Deite a massa numa forma de bolo inglês e leve a forno pré-aquecido a 180 ºC, durante aproximadamente 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e cozido.
Temas: Bolo Chá

