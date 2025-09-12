Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Bolo de pêra
Bolo de pêra
Fonte: Mafalda Agante

Tem pêras demasiado maduras em casa e não quer que se estraguem? Transforme-as neste bolo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se tem muitas pêras maduras em casa, esta receita é a forma perfeita de as aproveitar. Fácil de preparar e deliciosa, combina o sabor das pêras com o chocolate e pode ser servida com doce de leite aquecido, se desejar.

Ingredientes:

  • 4 ovos;

  • 220 g de açúcar;

  • 220 g de farinha de trigo com fermento;

  • 2 peras fatiadas;

  • 100 g de manteiga;

  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó;

  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha;

  • 4 quadrados de chocolate (pode adicionar mais, se desejar);

  • Doce de leite para servir.

Preparação:

  1. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Colocar as peras fatiadas no fundo da forma.

  2. Bater os ovos com o açúcar até obter um creme homogéneo. Adicionar a manteiga amolecida e a essência de baunilha, batendo novamente.

  3. Picar o chocolate em pedaços pequenos e envolver na massa juntamente com a farinha e o fermento.

  4. Verter a massa na forma e levar ao forno por 25 minutos.

  5. Deixar arrefecer antes de desenformar. Servir com doce de leite aquecido no micro-ondas durante alguns segundos.

Temas: Bolo Pêras Chocolate

RELACIONADOS

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

Nunca mais fará tarte de maçã sem este ingrediente secreto

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Este simples ingrediente saudável vai revolucionar a sua receita de bolo de banana

Receitas

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Hoje às 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Ontem às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Ontem às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Ontem às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Ontem às 12:00

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

10 set, 15:30

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

10 set, 12:00
MAIS

Mais Vistos

No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção

Hoje às 10:08

Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis

Hoje às 12:49

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Ontem às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Ontem às 11:20

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Hoje às 17:00

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Hoje às 16:44

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Hoje às 16:00

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Hoje às 15:00