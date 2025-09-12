Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Tem pêras demasiado maduras em casa e não quer que se estraguem? Transforme-as neste bolo.
Se tem muitas pêras maduras em casa, esta receita é a forma perfeita de as aproveitar. Fácil de preparar e deliciosa, combina o sabor das pêras com o chocolate e pode ser servida com doce de leite aquecido, se desejar.
Ingredientes:
-
4 ovos;
-
220 g de açúcar;
-
220 g de farinha de trigo com fermento;
-
2 peras fatiadas;
-
100 g de manteiga;
-
1 colher de sobremesa de fermento em pó;
-
1 colher de sobremesa de essência de baunilha;
-
4 quadrados de chocolate (pode adicionar mais, se desejar);
-
Doce de leite para servir.
Preparação:
-
Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Colocar as peras fatiadas no fundo da forma.
-
Bater os ovos com o açúcar até obter um creme homogéneo. Adicionar a manteiga amolecida e a essência de baunilha, batendo novamente.
-
Picar o chocolate em pedaços pequenos e envolver na massa juntamente com a farinha e o fermento.
-
Verter a massa na forma e levar ao forno por 25 minutos.
-
Deixar arrefecer antes de desenformar. Servir com doce de leite aquecido no micro-ondas durante alguns segundos.