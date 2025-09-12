Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Tem pêras demasiado maduras em casa e não quer que se estraguem? Transforme-as neste bolo.

Se tem muitas pêras maduras em casa, esta receita é a forma perfeita de as aproveitar. Fácil de preparar e deliciosa, combina o sabor das pêras com o chocolate e pode ser servida com doce de leite aquecido, se desejar.

Ingredientes:

4 ovos;

220 g de açúcar;

220 g de farinha de trigo com fermento;

2 peras fatiadas;

100 g de manteiga;

1 colher de sobremesa de fermento em pó;

1 colher de sobremesa de essência de baunilha;

4 quadrados de chocolate (pode adicionar mais, se desejar);

Doce de leite para servir.

Preparação: