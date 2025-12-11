É assim que pode eliminar o bolor das juntas de silicone da banheira

O bolor nas juntas de silicone da banheira é um problema comum, mas fácil de resolver quando se conhece o método certo. Com alguns cuidados simples, é possível devolver o aspeto limpo e higiénico à casa de banho sem grandes esforços.

O bolor que surge no silicone em torno do lava-loiças da cozinha ou na banheira é um problema frequente e pode afetar a higiene do ambiente. Mesmo após uma limpeza profunda, as manchas escuras tendem a persistir.

De acordo com a criadora de conteúdos Dicas da Paula, existem métodos simples que permitem remover o bolor de forma eficaz.

Uma das formas mais eficientes consiste em combinar bicarbonato de sódio com vinagre branco. Misturam-se ambos até obter uma pasta, que deve ser aplicada diretamente sobre as áreas afetadas. Depois de atuar cerca de 15 minutos, basta enxaguar. Para melhorar a aplicação, pode utilizar-se uma escova de dentes velha e esfregar nos pontos mais críticos.

Outra alternativa é a utilização de lixívia pura com algodão. O procedimento é embeber um pedaço de algodão em lixívia e colocá-lo sobre o silicone com bolor. Após uma hora, o efeito é nítido: o silicone recupera o aspeto original.

Quem procura uma solução mais suave pode optar por um spray de álcool com óleo essencial de limão, que auxilia na limpeza, evita o reaparecimento do bolor e ainda deixa um perfume fresco na cozinha ou na casa de banho.