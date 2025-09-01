Especialistas revelam técnica simples para evitar bolor em casa — e não precisa de químicos

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:23

Abrir todas as janelas da casa durante apenas 10 minutos pode ser suficiente para afastar a humidade e prevenir o bolor, garantem especialistas. A técnica chama-se “burping” e promete melhorar a qualidade do ar em casa.

O problema da humidade e do bolor afeta milhões de pessoas. Segundo um artigo de Huffingtonpost, as causas podem estar relacionadas com problemas estruturais, como infiltrações ou humidade ascendente, mas também com situações mais fáceis de resolver, como a condensação e a falta de ventilação.

É aqui que entra uma técnica simples, conhecida como “burping” da casa.

O que é “burping” da casa?

Trata-se de um método semelhante ao conceito alemão de stoßlüften (ou “ventilação de choque”). A ideia é simples: abrir todas as janelas da casa em simultâneo durante cerca de 10 minutos.

De acordo com Helen O’Connor, gestora de produto da 247 Blinds, este hábito ajuda a melhorar a circulação de ar e a eliminar o excesso de humidade, criando um ambiente menos propício ao crescimento de bolor.

“O bolor desenvolve-se em áreas com elevada humidade e pouca circulação de ar. Ao promover a ventilação, reduz-se o risco de condensação e, consequentemente, de bolor.”

Porque é que o bolor surge?

A condensação ocorre quando uma superfície quente (como janelas ou paredes) entra em contacto com ar mais frio e húmido – ou vice-versa. Esse fenómeno cria o ambiente ideal para o aparecimento de bolor, sobretudo em divisões como casas de banho e cozinhas, onde a humidade é mais elevada.

Ao “arrotar” a casa, como a expressão indica, há uma igualização das temperaturas e renovação do ar, dificultando a formação de condensação.

Mais útil em certas alturas do ano

Este método pode ser especialmente eficaz no outono e na primavera, alturas em que as temperaturas variam e as casas não beneficiam de ventilação constante de aquecedores, ventoinhas ou ar condicionado.

Além do “burping” diário, recomenda-se que se mantenham as janelas abertas durante banhos ou ao cozinhar, para evitar a acumulação de vapor nas divisões mais propensas ao bolor.

Uma solução simples e gratuita, que pode fazer toda a diferença na saúde da sua casa.

