O pesadelo do bolor acabou: Este spray de marca alemã é o mais vendido da Amazon por apenas 7€

  • Dois às 10
  • Há 3h e 0min

Este artigo pode conter links afiliados*

HG Limpador de mofo 500 ml - spray destruidor de mofo, muito eficaz
HG Limpador de mofo 500 ml - spray destruidor de mofo, muito eficaz

Foto: Amazon.es

Consulte o preço aqui

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O produto que elimina o bolor sem esfregar e é um sucesso de vendas mundial

A marca alemã HG tem ganhado popularidade entre quem procura resultados rápidos em zonas difíceis da casa, como casas de banho, cozinhas e juntas de silicone. Só no último mês, o produto vendeu mais de 3 mil unidades e mantém uma avaliação média de 4,6 estrelas.

Compre na Amazon

spray HG manchas de humidade

Porque está a vender tanto

O sucesso deste spray está na fórmula desenvolvida para atuar diretamente sobre o bolor mais persistente.

Pode ser usado em:

  • silicone da banheira
  • juntas de azulejos
  • paredes de alvenaria
  • cantos húmidos
  • zonas exteriores de cimento

Ao contrário de muitos detergentes comuns, o produto não se limita a disfarçar as manchas. A fórmula penetra nos materiais e ajuda a dissolver a sujidade escura causada pela humidade.

Como funciona

A utilização é simples:

  • pulverizar a zona afetada
  • deixar atuar cerca de 30 minutos
  • passar água no final

Segundo vários utilizadores, o bolor desaparece sem necessidade de esfregar intensamente. Muitos destacam a rapidez da transformação em áreas que pareciam difíceis de recuperar.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Além de eliminar manchas, o spray também ajuda a higienizar e branquear superfícies, devolvendo um aspeto mais limpo às casas de banho e cozinhas sem necessidade de substituir silicone ou pintar paredes.

Cuidados importantes

Por ser um produto de limpeza de elevada potência, existem alguns cuidados essenciais durante a utilização:

  • manter o espaço bem ventilado
  • evitar contacto com pele e olhos
  • usar com precaução em áreas fechadas
  • nunca misturar com outros produtos químicos

A marca classifica o spray como um biocida potente, pelo que estas recomendações devem ser seguidas para garantir uma utilização segura.

Quanto custa

O frasco de 500 ml está disponível na Amazon por 7€. Para muitas pessoas, tornou-se uma alternativa prática às limpezas mais agressivas e demoradas causadas pela humidade e pelo bolor.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Bolor Spray HG Mofo Manchas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Adeus dores nos pés! Encontrámos os ténis mais cobiçados da Skechers a 53€ na Amazon

De 359€ para 99€: O robot que aspira e lava está com 72% de desconto e é um sucesso de vendas

Influencer de 74 anos revela o segredo para um pescoço firme: "Parece que tenho 44"

Adeus dores nos pés! Encontrámos os ténis mais cobiçados da Skechers a 53€ na Amazon

Dicas

O rival da Dyson que penteia os animais e revela a sujidade invisível

Há 2h e 41min

Descubra as ilhas paradisíacas em Portugal que continuam escondidas da maioria

Hoje às 16:00

Esta praia portuguesa parece das Maldivas e é considerada uma das mais bonitas do país

Hoje às 15:00

Quanto tempo devemos usar o mesmo pijama? Especialistas explicam

Hoje às 12:00

Descubra como limpar o exaustor sem perder horas: “Faço isto há anos e é super eficaz”

Hoje às 11:00

Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

Ontem às 17:00

Fez carne estufada e ficou rija? O erro está neste passo que quase ninguém conhece

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

«O Afonso é o causador da tua desistência?»: Leomarte responde a Cláudio Ramos

Hoje às 11:22

Aos 7 anos, filho de Isabel chegou da escola, dormiu e acordou sem andar. Quatro meses depois, partiu

Ontem às 11:25

"O que faz um burro no estúdio?": Cláudio Ramos explica momento insólito

Hoje às 09:53

"Aos 21 tinha uma filha, hoje tenho outra": O drama da jovem que ficou tetraplégica devido a uma gripe

Hoje às 11:51

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome

Hoje às 10:00

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ontem às 16:13

Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

Ontem às 10:55

Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

6 mai, 16:20

Fotos

O rival da Dyson que penteia os animais e revela a sujidade invisível

Há 2h e 41min

O pesadelo do bolor acabou: Este spray de marca alemã é o mais vendido da Amazon por apenas 7€

Há 3h e 0min

Descubra as ilhas paradisíacas em Portugal que continuam escondidas da maioria

Hoje às 16:00

Esta praia portuguesa parece das Maldivas e é considerada uma das mais bonitas do país

Hoje às 15:00