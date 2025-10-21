Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Do irresistível bolo de chocolate ao clássico bolo de cenoura, há receitas que nunca saem de moda e que são procuradas em cada canto do país.

Se há algo a que os portugueses dificilmente resistem, é a um bom bolo caseiro. Seja para partilhar num lanche de domingo ou apenas para saciar um desejo por algo doce, algumas receitas permanecem sempre populares. Mas afinal, quais são as preferidas? Para responder a esta questão, analisámos as pesquisas do Google e compilámos as seis receitas mais procuradas. De clássicos fofos e secos aos mais húmidos, esta lista apresenta as melhores opções para dias de chuva.

O bolo de chocolate ocupa o primeiro lugar, sem surpresa, conquistando fãs pela sua textura densa e sabor intenso. O bolo de cenoura, frequentemente coberto com uma camada generosa de chocolate, mantém-se como um verdadeiro sucesso. O bolo de iogurte e o bolo de laranja, leves e aromáticos, são escolhas ideais a qualquer hora do dia. Já o bolo de bolacha, simples mas irresistível, e o bolo de banana, a solução perfeita para aproveitar fruta madura, provam que a pastelaria caseira pode ser ao mesmo tempo prática e deliciosa. Por fim, o bolo mármore, conhecido e apreciado por todos, nunca desilude.

Percorra a galeria para descobrir como preparar cada um destes bolos (alguns com um toque especial) e guarde este guia para futuras ocasiões.