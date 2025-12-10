Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Quem disse que era difícil tirar um bolo da forma quando acaba de ser feito?

Fábio Belo, que nos partiha várias receitas, deixou sugestão extra no IOL para ajudar a desenformar os bolos: depois de desenformar o bolo, pode pincelar a superfície com um pouco de mel ou geleia de agave, conferindo-lhe um brilho apetitoso e um sabor ligeiramente mais adocicado.

Veja ainda como fazer um Bolo de Noz e Mel:

Ingredientes:

9 claras;

125gr mel (ou 180gr açúcar de coco);

150ml bebida vegetal;

12 c. sopa farinha de arroz (ou farinha de aveia);

1 c. chá fermento;

1 c. chá canela;

150gr miolo de noz;

3 c. sopa óleo de coco.

Preparação:

1. Pique as nozes grosseiramente, e reserve.

2. Bata as claras em castelo até estarem bem firmes. Junte os restantes ingredientes às claras, e envolva bem.

3. Verta o preparado para uma forma antiaderente, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 40 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.