Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

  • Fábio Belo
  • Hoje às 16:00

Quem disse que era difícil tirar um bolo da forma quando acaba de ser feito?

Fábio Belo, que nos partiha várias receitas, deixou sugestão extra no IOL para ajudar a desenformar os bolos: depois de desenformar o bolo, pode pincelar a superfície com um pouco de mel ou geleia de agave, conferindo-lhe um brilho apetitoso e um sabor ligeiramente mais adocicado.

Veja ainda como fazer um Bolo de Noz e Mel:

Ingredientes:

9 claras;

125gr mel (ou 180gr açúcar de coco);

150ml bebida vegetal;

12 c. sopa farinha de arroz (ou farinha de aveia);

1 c. chá fermento;

1 c. chá canela;

150gr miolo de noz;

3 c. sopa óleo de coco.

Preparação:

1. Pique as nozes grosseiramente, e reserve.

2. Bata as claras em castelo até estarem bem firmes. Junte os restantes ingredientes às claras, e envolva bem.

3. Verta o preparado para uma forma antiaderente, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 40 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

