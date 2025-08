Este é o erro que nunca deve cometer antes de sair de férias, alerta bombeiro

Pode parecer um simples detalhe, mas fechar as portas de cada divisão antes de sair de férias pode ser o que impede a propagação de um incêndio. O alerta é dado por um bombeiro com anos de experiência.

Quando uma casa vai ficar desocupada durante algum tempo, como costuma acontecer na época de férias, é habitual garantir que todos os aparelhos estão desligados, que as torneiras não ficam a pingar e que as janelas estão bem trancadas. No entanto, há um gesto simples que muitas vezes passa despercebido — e que pode ser crucial em caso de incêndio: fechar as portas de todas as divisões.

O vídeo seguinte, produzido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no Brasil, demonstra de forma clara como um incêndio que começa numa só divisão pode rapidamente alastrar-se a toda a casa. Através de uma simulação, percebe-se como o fumo se espalha com rapidez pelos diferentes espaços — e como as portas fechadas conseguem atrasar essa propagação, oferecendo uma barreira de proteção.

É uma medida simples, gratuita e que pode fazer toda a diferença na proteção de bens materiais e, mais importante ainda, na preservação de vidas.