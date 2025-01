«Eu achava que estava a arder, sentia-me mesmo a queimar»: O relato impressionante e as imagens do casal de bombeiros (quase) engolido por incêndio

Conheça a história de Joana Oliveira e Rafael Tavares, um casal de bombeiros que sobreviveu a um incêndio em Oliveira de Azeméis. Coragem, resiliência e amor marcam o seu testemunho no "Dois às 10".

Na emissão de hoje do programa "Dois às 10", da TVI, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Joana Oliveira e Rafael Tavares, um casal de bombeiros que emocionou os espectadores com o relato do dia em que as suas vidas mudaram para sempre. Em Setembro de 2024, enquanto combatiam um incêndio devastador em Oliveira de Azeméis, ambos sofreram graves queimaduras, físicas e emocionais, que ainda hoje estão a tentar superar.

Três meses depois da tragédia, Joana e Rafael regressaram ao local do incêndio, onde reviveram os momentos de terror que os deixaram com marcas profundas no corpo e na alma. A segunda parte do programa foi marcada por um testemunho impressionante, que não deixou ninguém indiferente.

O dia do acidente: um relato marcante

Joana Oliveira descreveu, em detalhes, os momentos de desespero vividos naquele fatídico dia. “Sentia-me mesmo a morrer (...) começámos a fugir, o calor a ficar cada vez mais intenso, deixámos de ver, eu sentia-me a arder, mas nunca tive contacto com as chamas. As chamas não nos pegaram, foi o calor que nos queimou”, contou. A descrição emocional transportou o público para a dimensão do perigo que enfrentaram e da força que foi necessária para sobreviver.

Ouça todo o relato e veja as imagens impressionantes que marcam este dia fatídico, no vídeo, em baixo.

As queimaduras sofridas pelo casal foram severas. Joana teve queimaduras de segundo e terceiro grau profundas, enquanto Rafael ficou gravemente queimado da cintura para baixo. As fotografias mostradas no programa (ver vídeo, em cima) evidenciaram o impacto devastador do calor sobre os seus corpos, sensibilizando os telespectadores para os riscos enfrentados diariamente pelos bombeiros em Portugal.

Em estúdio, os nossos convidados recordam, em detalhe, essa tragédia que abalou as suas vidas de forma tão severa. Veja o vídeo, em baixo.

As consequências físicas e emocionais

O sofrimento de Joana não se limita às cicatrizes físicas. A jovem bombeira confessou que enfrenta diariamente dificuldades em aceitar a sua nova imagem. “Já não gostava de mim antes e agora… nem consigo olhar para o espelho”, desabafou, numa demonstração crua e honesta do impacto psicológico que o acidente teve na sua vida. Apesar de todo o apoio que tem recebido, Joana admite que o processo de aceitação poderá ser algo que nunca conseguirá superar completamente.

O casal fala-nos sobre a sua recuperação e os desafios que a mesma acarreta, nomeadamente o simples facto de tomar banho. Veja o vídeo, em baixo.

Por sua vez, Rafael, embora também marcado fisicamente, tem sido um suporte fundamental para Joana. O casal demonstrou, durante a entrevista, uma união inquebrável, mesmo perante uma adversidade tão extrema. A sua história é uma prova de coragem, resiliência e do amor que os une, que continua a ser uma fonte de força no processo de recuperação.

Um futuro de esperança

Apesar das cicatrizes físicas e emocionais, Joana e Rafael continuam a lutar para reconstruir as suas vidas. O casal mostrou-se grato pelo apoio que tem recebido, tanto da família como das comunidades locais, e expressou a sua determinação em seguir em frente. A sua história inspira todos os que enfrentam dificuldades, lembrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz na força do amor e da resiliência.