Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Se é fã de doces irresistíveis, estes bombons de framboesa vão conquistá-lo. Combinando o sabor intenso da fruta com a textura suave do chocolate, tornaram-se uma verdadeira sensação nas redes sociais. E a melhor parte? Nós temos a receita completa para que possa recriar esta delícia em casa.

É muito provável que já tenha visto nas redes sociais um doce feito com framboesas congeladas envoltas em chocolate branco e preto. A marca argentina Franui tem registado um aumento significativo nas vendas, impulsionado pela curiosidade dos consumidores.

Não é necessário comprar os bombons prontos, pois podem ser preparados em casa, o que constitui uma opção mais económica e igualmente simples de executar, mantendo um sabor muito semelhante. A criadora de conteúdos do TikTok, @isavermal, partilhou esta receita que fica pronta em pouco tempo.

Para começar, derreta no micro-ondas 200 gramas de chocolate preto ou de leite até atingir uma consistência homogénea. Paralelamente, numa taça separada, derreta 200 gramas de chocolate branco, garantindo que ambos fiquem com a textura ideal para cobrir os bombons. Em seguida, passe cada framboesa individualmente pelo chocolate branco, certificando-se de que a fruta fique completamente envolvida. Depois, coloque as framboesas num tabuleiro e leve ao frigorífico durante alguns minutos, para que o chocolate se fixe.

Após esta primeira camada, retire as framboesas do frigorífico e mergulhe-as, com cuidado, no chocolate preto ou de leite, criando assim um contraste delicioso entre a cobertura e o interior frutado. Por fim, coloque os bombons no congelador para que a cobertura se estabilize completamente. Para esta receita, utilize 150 gramas de framboesas congeladas, ou, se preferir, pode optar por framboesas frescas previamente colocadas no congelador.