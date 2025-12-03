Diga adeus aos borbotos nas camisolas de malha. Faça isto e vão ficar como novas

Os borbotos nas camisolas de malha podem ser extremamente irritantes, mas não precisa de os ignorar. Existem métodos simples, rápidos e eficazes que ajudam a remover estes fiapos, mantendo as suas peças como novas.

Das coisas mais frustrantes nas camisolas de lã são, sem dúvida, os borbotos e pelos acumulados. Muitas pessoas acabam por ignorá-los, seja por falta de tempo ou paciência. No entanto, existem métodos simples, eficazes e rápidos que podem fazer uma grande diferença nas suas peças.

Com a chegada do inverno, é normal que as roupas guardadas durante meses no armário apresentem alguns borbotos. O site Real Simple partilhou algumas dicas para eliminá-los de forma eficiente, devolvendo às camisolas o aspeto de novas.

Aparelho removedor de pelos

Um aparelho removedor de pelos é um dispositivo elétrico concebido para retirar fios, borbotos e pelos de tecidos como algodão, lã e poliéster. No entanto, materiais mais delicados podem não resistir a esta técnica, pelo que é importante testar primeiro numa peça pequena antes de aplicar nas maiores.

Ferro de engomar e lâmina de barbear

A lâmina de barbear também pode ser usada para remover pelos ou borbotos mais persistentes. Para obter melhores resultados, passe as camisolas a ferro a baixa temperatura e, de seguida, utilize a lâmina para retirar os borbotos. O calor do ferro amolece o tecido, tornando mais fácil a remoção dos fiapos.

Fita adesiva

Para os pelos mais irritantes, basta recorrer à fita adesiva. Dobre a fita com o lado adesivo voltado para fora, coloque-a na mão e pressione suavemente sobre as áreas afetadas para remover os pelos.

Vinagre branco

Uma solução eficaz é adicionar meia chávena de vinagre branco destilado no ciclo de enxaguamento da máquina de lavar. O vinagre funciona como um amaciador natural, ajudando a libertar os pelos do tecido, sendo especialmente útil em toalhas ou roupas que tendem a acumular muitos fiapos. Para usar, basta colocá-lo no compartimento do amaciador durante o ciclo de enxaguamento.

Secagem ao ar livre

Secar as roupas ao ar é uma forma natural de prevenir o aparecimento de pelos. Se utilizar a máquina de secar, retire as peças ainda ligeiramente húmidas e deixe-as terminar de secar naturalmente.

Esponja húmida

Uma esponja húmida também ajuda a remover pelos. Molhe a esponja, esprema bem e use a parte mais macia, passando suavemente sobre as áreas afetadas. A humidade contribui para puxar os pelos do tecido.

Spray antiestático

A eletricidade estática pode fazer com que as fibras se prendam umas às outras, formando borbotos. Um spray antiestático ajuda a prevenir este problema, diminuindo a quantidade de pelos nas roupas.

Lenços para a máquina de secar

Os lenços para secagem amaciam os tecidos e retiram pelos, funcionando como uma alternativa prática ao rolo removedor de pelos. Basta passar o lenço sobre o tecido com movimentos suaves numa única direção.

Luvas de borracha

Por fim, luvas de borracha húmidas são outro método eficaz. A fricção entre as luvas e o tecido gera eletricidade estática, que ajuda a puxar os pelos para fora.