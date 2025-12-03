Diga adeus aos borbotos nas camisolas de malha. Faça isto e vão ficar como novas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Camisolas de malha
Camisolas de malha

Os borbotos nas camisolas de malha podem ser extremamente irritantes, mas não precisa de os ignorar. Existem métodos simples, rápidos e eficazes que ajudam a remover estes fiapos, mantendo as suas peças como novas.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Das coisas mais frustrantes nas camisolas de lã são, sem dúvida, os borbotos e pelos acumulados. Muitas pessoas acabam por ignorá-los, seja por falta de tempo ou paciência. No entanto, existem métodos simples, eficazes e rápidos que podem fazer uma grande diferença nas suas peças.

Com a chegada do inverno, é normal que as roupas guardadas durante meses no armário apresentem alguns borbotos. O site Real Simple partilhou algumas dicas para eliminá-los de forma eficiente, devolvendo às camisolas o aspeto de novas.

Aparelho removedor de pelos

Um aparelho removedor de pelos é um dispositivo elétrico concebido para retirar fios, borbotos e pelos de tecidos como algodão, lã e poliéster. No entanto, materiais mais delicados podem não resistir a esta técnica, pelo que é importante testar primeiro numa peça pequena antes de aplicar nas maiores.

Ferro de engomar e lâmina de barbear

A lâmina de barbear também pode ser usada para remover pelos ou borbotos mais persistentes. Para obter melhores resultados, passe as camisolas a ferro a baixa temperatura e, de seguida, utilize a lâmina para retirar os borbotos. O calor do ferro amolece o tecido, tornando mais fácil a remoção dos fiapos.

Fita adesiva

Para os pelos mais irritantes, basta recorrer à fita adesiva. Dobre a fita com o lado adesivo voltado para fora, coloque-a na mão e pressione suavemente sobre as áreas afetadas para remover os pelos.

Vinagre branco

Uma solução eficaz é adicionar meia chávena de vinagre branco destilado no ciclo de enxaguamento da máquina de lavar. O vinagre funciona como um amaciador natural, ajudando a libertar os pelos do tecido, sendo especialmente útil em toalhas ou roupas que tendem a acumular muitos fiapos. Para usar, basta colocá-lo no compartimento do amaciador durante o ciclo de enxaguamento.

Secagem ao ar livre

Secar as roupas ao ar é uma forma natural de prevenir o aparecimento de pelos. Se utilizar a máquina de secar, retire as peças ainda ligeiramente húmidas e deixe-as terminar de secar naturalmente.

Esponja húmida

Uma esponja húmida também ajuda a remover pelos. Molhe a esponja, esprema bem e use a parte mais macia, passando suavemente sobre as áreas afetadas. A humidade contribui para puxar os pelos do tecido.

Spray antiestático

A eletricidade estática pode fazer com que as fibras se prendam umas às outras, formando borbotos. Um spray antiestático ajuda a prevenir este problema, diminuindo a quantidade de pelos nas roupas.

Lenços para a máquina de secar

Os lenços para secagem amaciam os tecidos e retiram pelos, funcionando como uma alternativa prática ao rolo removedor de pelos. Basta passar o lenço sobre o tecido com movimentos suaves numa única direção.

Luvas de borracha

Por fim, luvas de borracha húmidas são outro método eficaz. A fricção entre as luvas e o tecido gera eletricidade estática, que ajuda a puxar os pelos para fora.

Temas: Borbotos Camisolas de malha

RELACIONADOS

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Ainda engoma a roupa toda? Aprenda 12 truques para deixar de passar a ferro

Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

Dicas

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Hoje às 17:00

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Hoje às 16:44

Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Hoje às 16:30

Descubra como deixar as suas toalhas ásperas suaves de novo

Hoje às 15:00

Dormir nesta posição pode ser um sinal de alarme para os casais

Hoje às 14:30

Chegou a altura de investir num aquecedor que consome pouco (e este está com desconto)

Hoje às 11:59

Este edredão nórdico da Pikolin está com 33% de desconto e promete noites mais quentes

Hoje às 11:20
MAIS

Mais Vistos

Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»

Hoje às 10:19

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Ontem às 08:39

Luís Gonçalves esclarece a polémica com Bruno Savate: «Se não me identifico, afasto-me»

Hoje às 10:16

Luís Gonçalves desmarca grupos de apoio a concorrentes de reality shows: «Esse dinheiro vai para o bolso dessas pessoas»

Hoje às 10:14

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Hoje às 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Fora do Estúdio

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

Hoje às 14:59

Famoso apresentador destroçado com morte de Olga Cardoso: «Tenho o coração partido»

Hoje às 12:15

Morreu Olga Cardoso. Antiga apresentadora não resistiu ao AVC

Hoje às 12:04

Dylan mostra-se de regresso à vida real e faz pedido aos fãs do «Secret Story»

Hoje às 09:21

Fotos

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Hoje às 17:00

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Hoje às 16:44

Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Hoje às 16:30

Diga adeus aos borbotos nas camisolas de malha. Faça isto e vão ficar como novas

Hoje às 16:00