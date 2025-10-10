Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

  • Joana Lopes
  • Há 58 min
Camisolas de malha
Camisolas de malha

Com estes dias de frio, provavelmente já deve ter tirado as camisolas de lã do seu armário. Se as encontrou com borbotos, siga estas dicas que vão deixá-las como novas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Das coisas mais frustrantes nas camisolas de lã são os borbotos e os pelos que se acumulam. Muitas pessoas acabam por os ignorar, seja por falta de tempo ou de paciência. No entanto, existem métodos simples, eficazes e rápidos que podem transformar as suas peças.

Com a chegada do inverno, é normal que as roupas guardadas durante meses no armário tenham acumulado alguns borbotos. O site Real Simple partilhou algumas dicas para os remover das suas camisolas de forma eficiente, deixando as peças praticamente como novas.

Um aparelho removedor de pelos é uma máquina elétrica concebida para eliminar fios, borbotos e pelos de vários tecidos, como algodão, lã e poliéster. Contudo, materiais mais delicados podem não resistir a esta técnica, pelo que é importante testar numa peça mais pequena antes de aplicar nas maiores.

A lâmina de barbear também pode ser utilizada para retirar pelos ou borbotos mais resistentes. Para melhores resultados, passe primeiro as camisolas a ferro, a temperatura baixa, e depois use a lâmina para eliminar os borbotos. O calor do ferro amolece o tecido, tornando mais fácil a remoção.

Para aqueles pelos mais persistentes, a fita adesiva é uma solução prática. Enrole a fita com o lado adesivo virado para fora, coloque-a na mão e pressione suavemente sobre as zonas afetadas para remover os pelos.

Outra técnica eficaz consiste em adicionar meia chávena de vinagre branco destilado ao ciclo de enxaguamento na máquina de lavar. O vinagre atua como amaciante natural, ajudando a soltar os pelos do tecido, especialmente útil para toalhas ou roupas que acumulam muitos fiapos. Para usar, basta colocá-lo no compartimento do amaciador durante o ciclo de enxaguamento.

Secar as roupas ao ar livre é também uma forma natural de evitar o aparecimento de pelos. Se usar máquina de secar, retire as peças ainda ligeiramente húmidas e deixe-as terminar de secar naturalmente.

Uma esponja húmida pode ser usada para remover pelos. Basta molhá-la, espremer bem e passar a parte macia sobre as áreas afetadas, pois a humidade ajuda a puxar os pelos do tecido.

A eletricidade estática provoca o enovelamento das fibras, formando fiapos e borbotos. Um spray anti estático ajuda a prevenir este problema, reduzindo a quantidade de pelos nas roupas.

Os lenços para a máquina de secar amaciam os tecidos e removem pelos, funcionando como uma alternativa útil ao rolo de pelos. Basta esfregar o tecido com o lenço em movimentos suaves numa única direção.

Por fim, as luvas de borracha húmidas são outro método eficaz. A fricção entre as luvas e o tecido gera eletricidade estática, que puxa os pelos para fora.

Temas: Borbotos Camisolas de malha

RELACIONADOS

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Descubra como usar uma garrafa de água para secar a roupa mais rápido

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Dicas

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 28 min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 13min

Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

Há 1h e 28min

Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

Há 1h e 35min

Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

Há 1h e 59min

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Ontem às 16:00

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

Hoje às 10:34

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Ontem às 10:05

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

Hoje às 10:35

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

Hoje às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 13min

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

Hoje às 08:53

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Ontem às 14:41

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Ontem às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Ontem às 08:14

Fotos

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 28 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 58 min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 13min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 13min