Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Com estes dias de frio, provavelmente já deve ter tirado as camisolas de lã do seu armário. Se as encontrou com borbotos, siga estas dicas que vão deixá-las como novas.

Das coisas mais frustrantes nas camisolas de lã são os borbotos e os pelos que se acumulam. Muitas pessoas acabam por os ignorar, seja por falta de tempo ou de paciência. No entanto, existem métodos simples, eficazes e rápidos que podem transformar as suas peças.

Com a chegada do inverno, é normal que as roupas guardadas durante meses no armário tenham acumulado alguns borbotos. O site Real Simple partilhou algumas dicas para os remover das suas camisolas de forma eficiente, deixando as peças praticamente como novas.

Um aparelho removedor de pelos é uma máquina elétrica concebida para eliminar fios, borbotos e pelos de vários tecidos, como algodão, lã e poliéster. Contudo, materiais mais delicados podem não resistir a esta técnica, pelo que é importante testar numa peça mais pequena antes de aplicar nas maiores.

A lâmina de barbear também pode ser utilizada para retirar pelos ou borbotos mais resistentes. Para melhores resultados, passe primeiro as camisolas a ferro, a temperatura baixa, e depois use a lâmina para eliminar os borbotos. O calor do ferro amolece o tecido, tornando mais fácil a remoção.

Para aqueles pelos mais persistentes, a fita adesiva é uma solução prática. Enrole a fita com o lado adesivo virado para fora, coloque-a na mão e pressione suavemente sobre as zonas afetadas para remover os pelos.

Outra técnica eficaz consiste em adicionar meia chávena de vinagre branco destilado ao ciclo de enxaguamento na máquina de lavar. O vinagre atua como amaciante natural, ajudando a soltar os pelos do tecido, especialmente útil para toalhas ou roupas que acumulam muitos fiapos. Para usar, basta colocá-lo no compartimento do amaciador durante o ciclo de enxaguamento.

Secar as roupas ao ar livre é também uma forma natural de evitar o aparecimento de pelos. Se usar máquina de secar, retire as peças ainda ligeiramente húmidas e deixe-as terminar de secar naturalmente.

Uma esponja húmida pode ser usada para remover pelos. Basta molhá-la, espremer bem e passar a parte macia sobre as áreas afetadas, pois a humidade ajuda a puxar os pelos do tecido.

A eletricidade estática provoca o enovelamento das fibras, formando fiapos e borbotos. Um spray anti estático ajuda a prevenir este problema, reduzindo a quantidade de pelos nas roupas.

Os lenços para a máquina de secar amaciam os tecidos e removem pelos, funcionando como uma alternativa útil ao rolo de pelos. Basta esfregar o tecido com o lenço em movimentos suaves numa única direção.

Por fim, as luvas de borracha húmidas são outro método eficaz. A fricção entre as luvas e o tecido gera eletricidade estática, que puxa os pelos para fora.