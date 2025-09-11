Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

A chuva deixou as suas botas de camurça com manchas? Não se preocupe! Nós dizemos-lhe como recuperar o tecido das suas botas.

Durante o inverno, é habitual tirarmos do armário as botas que estiveram guardadas por algum tempo. Se possui botas de camurça, provavelmente já reparou que eles podem apresentar desgaste ou acumular humidade devido ao período de armazenamento. Além disso, com o uso, é comum surgirem manchas provocadas pela chuva.

No site Real Simple, encontra-se uma forma prática de limpar este tipo de calçado. Especialistas em calçado partilharam com o portal dicas importantes sobre todos os cuidados com a camurça, incluindo tratamentos preventivos que ajudam a evitar danos causados pela água e manchas de sal.

Para começar, vai precisar de spray impermeabilizante, escova para camurça e esponja. Antes de qualquer limpeza, aplique o spray impermeabilizante para proteger as botas, pois caso fiquem molhadas antes do tratamento, as manchas de água podem tornar-se permanentes. Em seguida, utilize a escova própria para camurça e escove as botas semanalmente, sempre na mesma direção, para remover poeira e pequenas imperfeições. Quando não estiver a usar as botas, guarde-as em sacos de tecido, num local fresco e escuro, evitando a acumulação de pó e o desgaste da camurça.

Para corrigir manchas causadas pela água, com as botas já secas, esfregue delicadamente a escova para camurça em movimentos circulares sobre a área afetada, o que ajuda a reduzir a descoloração. No caso de manchas de sal, esfregue a zona afetada em movimentos circulares, alternando entre uma esponja ligeiramente húmida e a escova para camurça. Enquanto secam, preencha as botas com folhas de jornal para manter o formato. Se não obtiver os resultados desejados, procure a ajuda de um profissional (sapateiro).

Quando as solas estiverem gastas, substitua-as. Também pode pedir ao sapateiro para aplicar solas de borracha mais resistentes sobre as originais, caso sejam de couro fino.

Temas: Botas de camurça Chuva

