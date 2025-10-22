É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

As botas de camurça são elegantes, mas quando a chuva deixa manchas, podem parecer arruinadas. Felizmente, com alguns truques simples e produtos certos, é possível restaurar o seu aspeto e fazê-las parecer como novas. Descubra passo a passo como limpar e cuidar das suas botas de camurça depois de um dia chuvoso.

Nesta altura do inverno, é habitual retirarmos do armário as botas que estiveram guardadas durante algum tempo. Se possui sapatos de camurça, já terá reparado que eles podem apresentar desgaste ou acumular humidade devido ao longo período de armazenamento e que, com o uso, podem ficar manchadas pela chuva. No site Real Simple, encontramos uma forma prática de cuidar deste tipo de calçado, já que especialistas em sapatos partilharam com o portal dicas valiosas sobre todos os aspetos relacionados com a camurça, incluindo tratamentos preventivos que ajudam a evitar danos provocados pela água e manchas de sal.

Para tratar das suas botas vai precisar de spray impermeabilizante, escova para camurça e esponja. É importante começar com uma preparação prévia, aplicando um spray impermeabilizante para proteger as botas, porque se estas ficarem molhadas antes de serem tratadas, as manchas de água podem tornar-se permanentes. Em seguida, utilize uma escova própria para camurça e escove as botas semanalmente, sempre na mesma direção, para remover poeiras e pequenas imperfeições. Quando não estiver a usar as botas, guarde-as em sacos de tecido, num local fresco e escuro, evitando a acumulação de pó e o desgaste da camurça.

Para retirar as manchas das botas, no caso das manchas causadas pela água, com as botas secas, esfregue delicadamente uma escova para camurça em movimentos circulares sobre a área afetada, o que ajuda a reduzir a descoloração. Para remover manchas de sal, esfregue a zona afetada em movimentos circulares, alternando entre uma esponja ligeiramente húmida e a escova para camurça, preenchendo as botas com folhas de jornal enquanto secam para manter o formato e, se não obtiver os resultados desejados, procure a ajuda de um profissional. Para preservar as solas, quando estas estiverem gastas, substitua-as ou peça ao sapateiro para aplicar solas de borracha mais resistentes sobre as originais, caso sejam de couro fino.