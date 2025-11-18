Para que servem os botões que ninguém usa nas mangas dos fatos?

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 31min

Os botões nas mangas dos fatos parecem decorativos, mas na verdade, foram inventados com um propósito.

Já notou um pormenor curioso presente na maior parte dos fatos? Os botões nas mangas dos casacos, que raramente têm qualquer função prática, parecem existir apenas por motivos estéticos. Contudo, a sua origem remonta a vários séculos e está associada a uma história bastante interessante.

O criador de conteúdos @stiloperuomo explicou no TikTok que estes botões começaram por ter uma finalidade prática. No século XVIII, quando os uniformes militares passaram a incluir botões nos punhos, o objetivo era impedir que os soldados limpassem o nariz ou a boca nas mangas do casaco. Esta medida visava manter uma aparência cuidada e reforçar a disciplina entre as tropas.

Hoje, a maior parte dos casacos mantém os botões nas mangas apenas como elemento de estilo, uma herança da tradição militar e da alfaiataria clássica. Em eventos formais, como casamentos, é habitual deixá-los abertos para realçar a qualidade e o corte do fato. Muitos homens optam até por deixar um ou dois botões desabotoados, num gesto discreto, mas carregado de intenção.

 

Temas: Botões

RELACIONADOS

