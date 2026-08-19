Ainda pode aproveitar este parque aquático em Braga sem pagar até ao fim de agosto

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Até ao final de agosto, há um parque aquático em Braga onde pode aproveitar os dias quentes sem pagar entrada. Uma oportunidade para se refrescar e desfrutar de momentos de diversão em família.

Com as temperaturas elevadas de agosto, qualquer oportunidade para os miúdos se molharem é bem-vinda. Se, além de piscinas, insufláveis e jogos de água, a entrada for gratuita, melhor ainda. Em Braga, as famílias podem encontrar um parque aquático onde é possível aproveitar tudo isto até ao final do mês.

O espaço chama-se Arcadalândia e está instalado na zona exterior do piso 1 do Nova Arcada. Abriu a 15 de julho e vai permanecer em funcionamento até 31 de agosto, todos os dias, das 14 às 21 horas.

A iniciativa regressou neste verão com um conceito inspirado no universo náutico e várias atividades destinadas a diferentes faixas etárias. Desde a abertura, o sucesso tem sido evidente: o recinto já recebeu mais de 11 mil visitas.

Entre as principais atrações está a Aventura Aquática, onde os miúdos podem brincar na água e refrescar-se. Há também insufláveis, jogos de água e um percurso de obstáculos para os mais aventureiros.

Para quem procura atividades mais calmas, há a tradicional pesca de patos. O espaço inclui ainda várias zonas temáticas para fotografias e uma área lounge, onde as famílias podem descansar enquanto os miúdos participam nas atividades.

O parque destina-se a crianças e jovens dos três aos 15 anos, embora as idades permitidas possam variar de acordo com cada atração. As crianças com menos de três anos não podem entrar na área aquática.

Apesar de a entrada ser gratuita, o acesso é organizado através de sessões, de forma a controlar a lotação. Cada sessão tem a duração de 30 minutos e pode receber até 60 participantes.

Metade das vagas de cada horário pode ser reservada antecipadamente através do site do Nova Arcada. É possível marcar até quatro entradas por reserva e por dia. Quem fizer uma reserva deve apresentar-se no local pelo menos cinco minutos antes da hora escolhida.

As restantes vagas destinam-se a quem comparecer sem reserva e são atribuídas por ordem de chegada, dependendo da lotação da sessão em curso ou da seguinte. Quando terminam os 30 minutos, todos os participantes devem sair da zona aquática para permitir a entrada do grupo seguinte.

Além das atrações destinadas aos miúdos, o espaço dispõe de uma zona de descanso para as famílias e balneários de apoio, facilitando a troca de roupa depois das brincadeiras.