Tudo o que se sabe sobre o caso da criança de 9 anos que matou a mãe à facada

O crime está a ser notícia em todo o mundo. Um menino de 9 anos, insatisfeito por ser repreendido, esfaqueou a mãe perante o horror do irmão mais velho.

Uma tragédia abalou a zona sul de São Paulo, no Brasil. Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi esfaqueada mortalmente pelo próprio filho, de apenas 9 anos, depois de a ter repreendido pelo comportamento.

Segundo o portal Metrópoles, o crime ocorreu na presença do irmão mais velho da criança, de 19 anos, e também do padrasto. Momentos antes, mãe e filho tinham discutido em frente a um mercado, quando a mulher pediu ao menino que parasse de brincar na rua.

Já em casa, a vítima avisou que iria contar a um familiar sobre a forma “respondona” como o filho se estava a portar. Nesse instante, o menino terá ido buscar uma faca à cozinha, escondeu-a debaixo da manga da camisola e, à porta de casa, atacou a mãe.

Caline ainda foi socorrida por vizinhos e transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registado como ato infracional análogo a homicídio e está a ser investigado pela Polícia Civil. Por ter apenas 9 anos, o menor não pode responder criminalmente e encontra-se agora sob os cuidados de familiares, enquanto as autoridades apuram todos os contornos da tragédia.