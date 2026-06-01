“As crianças adoram e ainda rega o jardim”: este brinquedo de verão  é um sucesso

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Comparada a destinos exóticos, muitos dizem que é a “praia mais bonita de Portugal”

Pequenas ideias podem transformar completamente os dias de verão com crianças.

O calor chegou e os jardins voltaram a encher-se de vida. Com as crianças cheias de energia e as férias de verão prestes a começar, este brinquedo de água em forma de polvo começou a destacar-se na Amazon como uma das opções mais procuradas do momento.

Basta ligá-lo a uma mangueira de jardim para que a água comece a sair em várias direções, criando um efeito imprevisível que rapidamente se transforma em brincadeira. O preço, a rondar os 24 euros, também ajuda a explicar porque se tornou tão popular entre famílias que procuram brincadeiras simples para os dias de calor.

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Nas avaliações, os utilizadores não poupam elogios. Um cliente refere que “foi muito simples de instalar e começou logo a funcionar sem complicações”. Outro destaca o impacto nas crianças, dizendo que “é um presente fantástico, as crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”. Há ainda quem note que até os animais acabam por participar na brincadeira, e outro utilizador resume de forma simples a experiência ao dizer “as crianças adoram e ainda rega o jardim”. Numa avaliação internacional, um comprador acrescenta ainda que “foi um sucesso total! Fácil de ligar à mangueira da água, lança jatos frescos e divertidos que deixam os mais pequenos loucos de alegria”, depois de o ter utilizado em atividades de verão com um grupo de crianças.

Num verão cada vez mais quente, este tipo de brinquedo tornou-se uma forma fácil de transformar um dia normal em casa num momento de diversão ao ar livre que junta toda a família.

Veja com o brinquedo funciona no vídeo:

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