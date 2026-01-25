Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

Quando os dias ficam cinzentos e a chuva cai lá fora, nada melhor do que o aroma quente e reconfortante de broas recém-saídas do forno. Com nozes crocantes, o toque doce da erva-doce e a canela que aquece a alma, esta receita é perfeita para um fim-de-semana preguiçoso, onde cozinhar se transforma em puro prazer.

As broas de nozes, canela e erva-doce são uma daquelas iguarias que tornam qualquer dia de inverno mais aconchegante. Experimente esta receita do Fábio Belo, delicadamente aromatizada com erva-doce, nozes e canela.

Ingredientes

6 ovos

350 g de açúcar amarelo

150 g de mel

350 ml de azeite

150 g de nozes picadas

1 c. de sopa de erva-doce

1 c. de sopa de canela

Raspa de 1 limão

1 kg de farinha com fermento

Pitada de sal

Preparação

Num recipiente, misture todos os ingredientes, excepto a farinha, até ficarem bem incorporados. Adicione a farinha e amasse até obter uma massa homogénea. Molde pequenas bolas de massa e coloque-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincele cada broa com gema de ovo e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, até ficarem douradinhas.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram.