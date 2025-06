Quer manter o bronzeado? Esta bebida pós-praia é o segredo

Depois de um dia de sol e mar, a pele bronzeada ganha destaque — mas manter esse brilho dourado nem sempre é fácil. A boa notícia é que a chave para prolongar o bronzeado pode estar num copo.

Depois de um dia ao sol, nada melhor do que prolongar aquele tom dourado bonito que conquistámos com tanto cuidado. A boa notícia é que manter o bronzeado não depende apenas de cremes e exposição solar — a alimentação desempenha um papel fundamental. E há uma maneira deliciosa e refrescante de ajudar a pele a manter-se saudável, luminosa e bronzeada: com bebidas ricas em betacaroteno e antioxidantes.

O que faz essas bebidas serem eficazes?

O betacaroteno é um pigmento natural encontrado em frutas e legumes alaranjados, vermelhos e verdes-escuros. Ele é convertido em vitamina A no organismo, essencial para a regeneração celular e para a saúde da pele. Além disso, o betacaroteno estimula a produção de melanina — o pigmento responsável pelo bronzeado. Já os antioxidantes ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres, especialmente após a exposição ao sol.

Estas bebidas são ideais para consumir após a praia, pois hidratam, refrescam e ainda contribuem para uma pele mais bonita e bronzeada por mais tempo.

Receita de bebida para manter o bronzeado:

Sumo de cenoura, laranja e gengibre

Ingredientes:

2 cenouras médias;

2 laranjas;

1 pedaço pequeno de gengibre.

Água fresca (se necessário).

Modo de preparação:

Esprema o sumo das laranjas e bata no liquidificador com a cenoura picada e o gengibre. Coe se desejar e sirva com gelo.

Benefícios: Altamente rico em betacaroteno e vitamina C, este sumo fortalece a pele e o sistema imunitário.

Dicas extras para manter o bronzeado

Beba bastante água para manter a pele hidratada.

Inclua na alimentação diária alimentos ricos em betacaroteno, como manga, espinafre, couve e tomate.

Evite banhos muito quentes e esfoliações agressivas, que aceleram a descamação da pele.

Use um bom hidratante corporal diariamente.

Manter o bronzeado pode ser mais saboroso (e saudável) do que parece. Aposte nestas bebidas nutritivas e transforme o seu pós-praia num momento de cuidado com a pele — de dentro para fora. Assim, o tom dourado vai durar muito mais tempo!