Quer que o bronzeado dure semanas? Experimente esta bebida depois da praia

Se quer que o bronzeado não desapareça ao fim de poucos dias, talvez esteja a esquecer um passo importante.

Depois de um dia de praia, prolongar o bronzeado é o desejo de muitas pessoas. A boa notícia é que, embora os cremes e a exposição solar tenham um papel importante, a alimentação também é essencial para manter aquele tom dourado conquistado com tanto cuidado. Uma forma deliciosa e refrescante de ajudar a pele a manter-se saudável, luminosa e bronzeada passa por consumir bebidas ricas em betacaroteno e antioxidantes.

O betacaroteno é um pigmento natural presente em frutas e legumes de cor alaranjada, vermelha e verde-escura. No organismo, é convertido em vitamina A, um nutriente fundamental para a regeneração celular e para a saúde da pele. Além disso, estimula a produção de melanina, o pigmento responsável pelo bronzeado. Já os antioxidantes ajudam a proteger a pele dos danos provocados pelos radicais livres, sobretudo após a exposição ao sol.

Estas bebidas são uma excelente opção para consumir depois da praia, uma vez que hidratam, refrescam e contribuem para manter a pele bonita e bronzeada durante mais tempo.

Uma das melhores opções é um sumo de cenoura, laranja e gengibre. Para o preparar, vai precisar de duas cenouras médias, duas laranjas, um pedaço pequeno de gengibre e água fresca, se necessário. Esprema o sumo das laranjas e coloque-o no liquidificador juntamente com a cenoura cortada em pedaços e o gengibre. Triture tudo, coe, se preferir, e sirva com gelo. Rico em betacaroteno e vitamina C, este sumo ajuda a fortalecer a pele e o sistema imunitário.

Além desta bebida, há outros cuidados que podem ajudar a preservar o bronzeado. Beba bastante água para manter a pele hidratada, inclua na alimentação diária alimentos ricos em betacaroteno, como manga, espinafre, couve e tomate, evite banhos muito quentes e esfoliações agressivas, que aceleram a descamação da pele, e aplique diariamente um bom hidratante corporal.

Manter o bronzeado pode ser mais simples, saudável e saboroso do que parece. Aposte nestas bebidas nutritivas e transforme o seu pós-praia num momento de cuidado com a pele, de dentro para fora. Assim, o tom dourado poderá durar muito mais tempo.