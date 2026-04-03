Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

  • Joana Lopes
  • 3 abr, 16:00

Através do Instagram, Bruna Gomes partilhou uma novidade com os fãs.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com o fim de um mês e a chegada de outro, várias figuras públicas optaram por fazer um balanço dos 31 dias de março.

Foi o caso de Bruna Gomes, que partilhou uma das suas melhores fotografias, captando os momentos que viveu ao longo do mês.

"O melhor presente Deus me deu", começou por escrever a comentadora do "Secret Story" na legenda das imagens, antes de assinalar a entrada no novo mês: "Tchau, março. Oi, abril!".

Veja, agora, as imagens partilhadas por Bruna Gomes na galeria de fotografias que preparámos para si.

Temas: Bruna Gomes
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Bruna Gomes para Cristina Ferreira: «A Ariana pode falar o que for. Do que eu vi, ela sabia que era a Eva»

Não escapou aos mais atentos. Reação de Bruna Gomes à expulsão de João do Secret Story já está viral

Incrédula com reação de Hélder ao segredo de Eva, Bruna Gomes recebe ovação do público

O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Fora do Estúdio

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 7 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 30 min

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00

Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

2 abr, 16:00

«As cinzas da minha mulher estão à minha espera»: Ruy de Carvalho emociona ao revelar o que dirá à mulher se um dia a reencontrar

2 abr, 15:20

"É uma prioridade": os dois hábitos que Cristina Ferreira não abdica para se manter em forma

2 abr, 15:00

Manuel Luís Goucha não esconde a emoção: «Sacrificaria a minha vida para voltar ao colo da minha mãe»

2 abr, 14:39
MAIS

Mais Vistos

Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela

1 abr, 11:03

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

31 mar, 10:33

Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas

3 abr, 10:29

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

15 jan, 11:09

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

30 mar, 17:00

Fotos

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 7 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 30 min

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00