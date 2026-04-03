Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

Através do Instagram, Bruna Gomes partilhou uma novidade com os fãs.

Com o fim de um mês e a chegada de outro, várias figuras públicas optaram por fazer um balanço dos 31 dias de março.

Foi o caso de Bruna Gomes, que partilhou uma das suas melhores fotografias, captando os momentos que viveu ao longo do mês.

"O melhor presente Deus me deu", começou por escrever a comentadora do "Secret Story" na legenda das imagens, antes de assinalar a entrada no novo mês: "Tchau, março. Oi, abril!".

Veja, agora, as imagens partilhadas por Bruna Gomes na galeria de fotografias que preparámos para si.