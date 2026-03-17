Familiar de Bruna Gomes está nos cuidados intensivos, após acidente de viação: saiba tudo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Um acidente de carro deixou um familiar de Bruna Gomes em estado crítico, estando atualmente nos cuidados intensivos, revelou a comentadora do "Secret Story".

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Bruna Gomes está a atravessar dias de grande angústia, como revelou a comentadora do "Secret Story" na rede social X.

"O meu padrinho está na UT , porque sofreu um acidente de carro…", começou por partilhar a mulher de Bernardo Sousa.

"Foi muito pesado e só queria poder estar perto agora. Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é para que alguém que amamos fique bem", acrescentou Bruna Gomes.

A publicação suscitou uma onda de apoio por parte dos seguidores de Bruna Gomes, que têm deixado mensagens de carinho e força neste momento delicado.

Temas: Bruna Gomes
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