Familiar de Bruna Gomes está nos cuidados intensivos, após acidente de viação: saiba tudo

Um acidente de carro deixou um familiar de Bruna Gomes em estado crítico, estando atualmente nos cuidados intensivos, revelou a comentadora do "Secret Story".

Bruna Gomes está a atravessar dias de grande angústia, como revelou a comentadora do "Secret Story" na rede social X.

"O meu padrinho está na UT , porque sofreu um acidente de carro…", começou por partilhar a mulher de Bernardo Sousa.

"Foi muito pesado e só queria poder estar perto agora. Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é para que alguém que amamos fique bem", acrescentou Bruna Gomes.

A publicação suscitou uma onda de apoio por parte dos seguidores de Bruna Gomes, que têm deixado mensagens de carinho e força neste momento delicado.