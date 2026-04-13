Bruna Gomes não deixa nada por dizer a Ariana: «Que a maturidade te traga mais inteligência»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:24

A análise de Bruna Gomes à prestação de Ariana Miranda está a dar que falar.

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Durante a gala de expulsão, Bruna Gomes deixou uma mensagem direta a Ariana, considerando que o maior erro terá sido a falta de noção das consequências das suas atitudes. “Ficar tão obcecada com o próprio umbigo” foi uma das expressões utilizadas, numa crítica clara à forma como Ariana geriu a sua relação dentro da casa e mesmo com o facto de não querer saber da opinião dos outros.

Num tom mais aconselhador, a comentadora deixou ainda uma dica: “O lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir”, sublinhando a importância das escolhas emocionais. "Só te posso desejar sorte para que a maturidade te traga mais inteligência para as próximas escolhas não serem assim"

Também Flávio Furtado não ficou indiferente, apontando erros e alertando para o impacto que a situação poderá ter fora do reality show.

Duas visões diferentes, mas que se cruzam numa ideia comum: a prestação de Ariana continua a gerar polémica — e não deixou ninguém indiferente.

Temas: Bruna Gomes Ariana Secret Story Dois às 10
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