Bernardo Sousa e Bruna Gomes já escolheram os nomes dos filhos – e nós sabemos quais são

O piloto Bernardo Sousa esteve à conversa com Cristina Ferreira e revelou qual o plano para o eventual nascimento dos filhos com Bruna Gomes.

Bernardo Sousa começou a escrever a sua história no mundo da velocidade ainda em criança. Tinha apenas 12 anos quando se apaixonou pelos karts, que o levaram a competir em provas nacionais e internacionais. Em 2005, deu o salto para os ralis e, cinco anos depois, conquistava já o título de campeão nacional.

Mas a maior mudança na sua vida chegou fora das pistas, quando entrou na casa do “Big Brother Famosos 2”, em 2022. Venceu o reality show, mas mais do que o troféu, levou consigo um dos maiores prémios: o amor de Bruna Gomes.

A relação nasceu diante de milhões de portugueses, com um pedido de namoro que emocionou o país. O romance foi crescendo longe das câmaras e culminou com um pedido de casamento na noite de Natal de 2023. Em março de 2024, Bruna e Bernardo casaram-se na Madeira, numa cerimónia íntima e carregada de simbolismo.

Bernardo Sousa foi surpreendido por uma pergunta direta de Cristina Ferreira: "Estão a trabalhar para haver descendência?". Bernardo admitiu que já está tudo planeado e os nomes escolhidos: Jaime, em homenagem ao avô e Caetana.

Le Mans: um sonho cumprido

Apesar de estar longe dos holofotes da televisão, Bernardo continua a viver grandes emoções — agora, de volta às pistas. Em 2025, estreou-se no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, e recentemente participou numa das provas mais lendárias do desporto motorizado: as 24 Horas de Le Mans.

Esta participação entra diretamente para o top 3 dos maiores feitos profissionais de Bernardo, que volta assim à ribalta internacional do desporto motorizado.